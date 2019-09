Ovia elämään

0

Onko sinulla piilotettuna jonkinlainen vara-avain? Jossakin varmassa paikassa kotisi avain, niin että pääset sisälle silloinkin, kun huomaat omien avaimiesi unohtuneen kotiin tai hävinneen? Useimmilla jokin tällainen varajärjestelmä, takaportti tai back up on olemassa. Meilläkin vara-avain on olemassa. Vahinko kun ei tule kello kaulassa ja koskaan ei voi tietää, milloin ne avaimet unohtuvat kotiin.

Jokaisella meillä on elämässä myös ovia ja lukkoja, joista me emme vain pääse läpi. Viime viikolla tein seurakuntakodilla hassun huomion, kun huomasin etten pääsekään lapsi- ja nuorisotyön varastoon nuorten tilassa. Mieleeni ei ollut tullut, että omat avaimeni eivät tuohon oveen käy. Siinä sitten seisoin vähän hölmönä miettimässä, että mitäs nyt.

Elämässä tällaisia seiniä ja ovia tulee välillä vastaan muutenkin kuin ihan konkreettisesti. Joskus ovi vaan tulee eteen, eikä siitä pääse yli eikä ympäri. Siinä sitten käsi kahvalla miettii, että mitäs nyt. Usein siinä kohtaa tulee vasta ensimmäinen pysähdys. Ja useimmiten sen pysähdyksen olisi pitänyt tulla jo hyvän aikaa sitten.

Me elämme vahvasti suoritusyhteiskunnassa. Jokaisen on ehdittävä, on mentävä, on suoritettava ja oltava kaikkea mitä muut meiltä odottavat. Sitten pysähdys tulee, kun ovi onkin edessä. Tulee sairastumisia, uupumista, työpaikkojen menetyksiä, erilaisia yllättäviä tekijöitä, jotka sulkevat ovia, tai muuttuvat oviksi, jotka eivät enää aukea.

Jeesus saa kuuron kuulemaan pysähtymällä tämän luokse ja sanomalla ”aukene”. Osaisimmeko me pysähtyä Jeesuksen luokse ja pyytää ”avaa”? Meidän oma maailmamme saattaa romahtaa herkästikin niistä suljetuista ovista. Voisimmeko me joskus oppia, että niiden sulkeutuminen on meille hyväksi? Että nyt on hyvä aika lakata suorittamasta? Siinä kohtaa, kun ovi on kiinni, siinä kohtaa viimeistään on erittäin hyvä aika kääntyä Jumalan puoleen. Kuka tässä maailmassa niitä ovia aukoo ja sulkee?

Kenties voisimme muistaa vanhan sanonnan: kun Jumala sulkee oven, hän avaa jossain ikkunan.

Sanni Rissanen

Kirjoittaja on Kerimäen kappeliseurakunnan seurakuntapastori