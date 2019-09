Mahdollisuudet pitää hyödyntää

0

Punkaharjun matkailussa koettiin tänä vuonna hyvä sesonki. Paikallisten matkailuyritysten yhdistys on kirjannut kasvua sekä majoitusvuorokausissa että niiden keskihinnassa. Paljosta on kiittäminen alueen pieniä kulttuurintuottajia, jotka tuovat sisältöä matkailijoiden ajanviettoon.

Punkaharjulla luonto tarjoaa parastaan, mutta sateisen sään sattuessa tarvitaan muutakin. Silloin kulttuurintuottajien ja taidenäyttelyjen tarjonta pelastaa päivän, mutta tietenkin taidenäyttelyillä on omakin asiakaskuntansa, joka saapuu paikalle säällä kuin säällä.

Uutuutena Punkaharjun kesässä oli entisen Retretin alueelle sijoittunut ArtUp-tapahtuma, joka oli laadukas, mutta ei vielä tavoittanut yleisöään viime hetkeen jääneiden valmistelujen ja puutteellisen viestinnän vuoksi.

Tapahtuma kuitenkin antoi viitteitä, että mahdollisesti Tuunaansaaren kallioiden päällä vielä koetaan entisten aikojen kaltaisia kulttuurielämyksiä. Olisi kovin toivottavaa, että ArtUp-tapahtuman toimijat jatkaisivat tänä kesänä aloittamaansa työtä ja kehittämistä.

Luonnonolosuhteidensa puolesta Punkaharjulla ja Puruveden seudulla on puitteet matkailuelinkeinon kannalta kohdallaan. Alueella on luontaista vetovoimaa, jonka pohjalle elinkeinoa voi rakentaa.

Hienoimmatkaan olosuhteet eivät kuitenkaan takaa matkailijavirtojen suuntautumista seudulle tai sitä, että kävijät jättäisivät euronsa kohteeseen. Yrittäjät joutuvat näkemään vaivaa, tekemään isoja taloudellisia satsauksia ja yhteistyötä menestyksensä eteen ja vielä senkin jälkeen surkeat säät tai maailmanpolitiikan ristivedot voivat vetää mattoa toimijoiden alta.

Laajan tuotannollisen toiminnan puuttuessa matkailun potentiaali kannattaisi alueellamme hyödyntää. Matkailutoimijat ansaitsevatkin täyden tuen koko seutukunnalta.