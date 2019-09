Puruveden muikulla on mukava tulevaisuus

0

Viitaten 5. syyskuuta esillä olleeseen professori Pennasen ajatukseen nuottauksen kulttuuriperinnöstä haluaisimme päivittää tilannetta ystävällisesti.

Haimme Puruveden talvinuottauksen vuonna 2017 Suomen elävän perinnön listalle, jonne se pääsikin tiukkojen seulojen jälkeen ja on nyt yksi 50 kansallisen perinteemme kirkkaimmista tähdistä. Samalla listalla on esimerkiksi sauna. Pääsy elävän perinnön listalle avaa oikeuden, yhdessä valtion kanssa, tarjota aihetta UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön listalle.

Näin teimme 2018 mutta tuona vuonna edelle kiilasivat muut aloitteet eikä meillä kalastajilla ollut rahaa omin voimin laatia isoa tausta-aineistoa.

Meillä on kuitenkin joka vuosi oikeus tarjota jo nyt nuottausta UNESCOlle elävän perinnön statuksen kautta. Lisäksi me kalastajat haimme Kerimäen kalasataman johdolla ja saimme EUn nimisuojan Puruveden muikulle ja sen nuottaamiselle.

Olemme edistäneet nimisuojatyötä mm SlowFoodin ja maailmannäyttelyiden sekä Euroopan pienammattikalastajaliiton LIFE Platformin kanssa. Järjestämme Pohjoisten kalastusperinteiden festivaaleja, jotka keräävät parhaimmillaan yli 150 ammattikalastajaa Alaskasta, Kanadasta, Grönlannista, Siperiasta ja Suomesta.

Festivaali oli Puruvedellä syyskuussa 2014. Seuraava on talvinuottauksen kultamailla, Hanti-Mansiassa, Siperiassa.

Vaikka nuottaus ja ammattimme on usein julistettu jo museoihin ja uhanalaiseksi, olemme vielä olemassa ja itseasiassa investointien ja markkinointitoimien sekä Euroopan pienkalastajaliiton avulla Puruveden muikulla on varsin mukava tulevaisuus. Uusia, nuoria kalastajia on saatu mukaan.

Kaiken tietenkin määrittää kalan hinta ja ammatin kannattavuus, mutta emme ole uhreja, vaan osa ratkaisua. Nuottaus poistaa Puruvedestä ravinteita 400 tonnia vuodessa, jykevä panos rehevöitymisen hidastamiseen.

Olemmekin esittäneet ELYlle kilokohtaista tukea tässä asiassa, kuten on Säkylässä tehty.

Kalastajina me yritämme kaikkemme, että Puruvesi, sen kalastus ja kulttuurit säilyvät.

Tero Mustonen

puheenjohtaja, kalastaja, dosentti

Kesälahden kalasatama