Mieskuorolaulun juhlaa Kalliosalissa – viiden mieskuoron yhteiskonsertti Punkaharjun luolastossa

0

Lauantaina lokakuun viidentenä päivänä koetaan Punkaharjun luolastossa jotain harvinaista. Lavalle nousee yhtäaikaa jopa 120 mieskuorolaista esiintymään suomalaisen mieskuorolaulun 200-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Konsertin ohjelmisto lupaa yleisölle kuultavaksi perinteistä mieskuorolaulua isolla kokoonpanolla laulettuna. Yhtälailla tapahtumassa kuullaan myös pienemmissä ryhmissä laulettuja herkkiä serenadeja, kansallisromanttisia lauluja sekä juomalauluja.

Mieskuorojen yhteiskonsertissa kuullaan myös isänmaallista tuotantoa.

– Poimintoina ohjelmistosta mainittakoon sellaiset klassikot kuten Suomen laulu, Ilta Saimaalla ja Finlandia. Ohjelmisto tarjoaa kattavan kuvan siitä, mitä ulottuvuuksia suomalainen mieskuorolaulu pitää sisällään. Yhteiskonsertin suunnittelun lähtökohtana on tehdä kunniaa suomalaiselle 200-vuotiaalle mieskuorolauluperinteelle, järjestäjät kertovat.

Viiden mieskuoron yhteiskonsertissa esiintyvät mieslaulajat Savonlinnasta, Kerimäeltä, Punkaharjulta, Kiteeltä ja Sulkavalta. Kuorot esiintyvät yhdessä ja erikseen ja kuorojen koko vaihtelee 14 laulajasta jopa 35 laulajaan.

– Konsertti on alueella näyttävin ja isoin kuorotapahtuma tänä vuonna, LuolaEventsin yrittäjät Markus Kaskinen ja Jussi Silvennoinen kertovat. Luolastossa toimiva LuolaEvents on tapahtuman tuottaja ja käytännön järjestelijä, jolloin kuorot voivat keskittyä omaan harjoitteluunsa ja konsertin taiteelliseen antiin.

Kuorojen suurkonsertteja on Tuunaansaaren luolastossa järjestetty ennenkin, aikana, jolloin luolastossa oli taidenäyttelytoimintaa.

1990-luvun lopulla pidetyt esiintymiset vetivät Kalliosalin ääriään myöten täyteen.

– Nytkin lavalle nousee monia noissa konserteissa mukana olleita henkilöitä. Yhteiskonsertit ovat jääneet usealla laulajallekin elävästi mieleen ja lukeutuvat kuorokokemuksista parhaimpiin, kuorojen edustajat toteavat.

Puruveden seudulla on pitkät perinteet mieskuorolaulussa. Kerimäen mieslaulajat on perustettu pian sotien jälkeen ja Punkaharjun mieslaulajillakin on kuorona ikää jo 72 vuotta. Esiintyminen luolaston Kalliosalissa on kuoroillekin odotettu tapahtuja.

– Salin avautumista odotettiin pitkään ja kun kun tuli tietoon, että se tulee uudelleen käyttöön, alettiin suurkonserttia suunnitella pian, kertoo Martti Venäläinen Punkaharjun mieslaulajista.

Suomalaisen mieskuorotoiminnan katsotaan alkaneen vuonna 1819, kun Uppsalassa mieskuorotoimintaan tutustunut Johann Pippingsköld (1792-1832) perusti Turkuun Sångsällskapet-mieskuoron. Hankkeen innoittamana Carl August Gottlund perusti Turkuun toisen, kilpailevan mieskuoron. Kuorojen toiminta loppui Turun paloon vuonna 1827, mutta mieskuorolaulu oli kuitenkin suuren suosion saavuttaneena ehtinyt jo levitä muualle Suomeen.

Mieskuorojen yhteiskonsertti Punkaharjun luolastossa la 5. lokakuuta klo 16.00.