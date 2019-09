Enonkosken kirkon katto remontoidaan

0

Enonkosken kirkon katto uusitaan syksyn ja alkutalven aikana. Kirkko on käytössä remontin ajan.

Seurakunnan tiedotuksen mukaan vanhan vesikaton tiilet ja niiden alla olevat alusrakenteet puretaan pois ja vaihdetaan uusiin.

Myös vesikaton alla olevia hirsiä vaihdetaan uusiin tarpeen mukaan.

Korjaustarpeet huomattiin seurakunnan tilaamassa kiinteistön tarkastuksessa. Työtä valvoo Museovirasto.

Tällä hetkellä työmaalla on käynnissä telineiden rakentaminen ja sääsuojan asennus. Varsinaiset työt alkavat kattorakenteiden purkamisella viikon 36 aikana.

Kirkko on käytössä kattoremontin ajan ja sisälle pääsee normaaleja kulkureittejä pitkin. Viikonloppuisin ja työmaan työajan päättymisen jälkeen käytetään kirkon sivustalla sijaitsevaa pyörätuoliramppia.

Seurakunta ja urakoitsija Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy pyytävät turvallisuussyistä välttämään tarpeetonta liikkumista työmaa-alueella.

Rakennustelineille kiipeäminen on myös ehdottomasti kielletty.