Uusien nimikkolähettien matkaan siunaaminen ja vapaaehtoisten kirkkopyhä Kerimäellä

Kerimäellä vietetään tulevana sunnuntaina 15.9. monipuolista kirkkopyhää.

Messussa Kerimäen talvikirkossa siunataan matkaan lähetystyöhön Korpin perhe, joka on lähdössä Lähetysyhdistys Kyläväjän lähetteinä Etiopiaan. Korpin perhe on uusi nimikkolähettiperhe Savonlinnan seurakunnalle ja Kerimäen kappeliseurakunnalle. Kerimäen kappeliseurakunnalla on vahvat perinteet lähetystyössä olemisesta vuosikymmenten ajalta.

Tulevana sunnuntaina vietetään myös seurakunnan vapaaehtoisten ja SPR:n ystäväpalvelun kirkkopyhää.

Messun jälkeen tilaisuuteen seurakuntakodille kutsutaan kaikkia eri vapaaehtoistyön tehtävissä toimivia. Seurakunnan vapaaehtoistehtävissä ovat muiden muassa kuorolaiset, aikuistyön, lähetystyön, diakoniatyön sekä lapsi- ja nuorisotyön vapaaehtoiset. Kappeliseurakunnassa on kolme työryhmää, jotka ”junailevat” myös vapaaehtoisten työtä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Työryhminä ovat aikuistyön, lähetystyön ja kasvatuksen työryhmät.

Messun jälkeen on seurakuntakodilla lounas ja kahvit. Päivätilaisuuden ohjelmassa aluksi uusi nimikkolähettiperhe, Korpit, kertovat itsestään ja tulevasta työstään. Sen jälkeen on vapaaehtoisille ja työntekijöille yhteinen työskentely.

Rovasti, aluekappalainen Toivo Loikkanen pitää alustuksen aiheesta ”Seurakuntalaisuuden ja vapaaehtoisuuden raamatullisia ja käytännöllisiä näkökulmia”. Sen jälkeen vapaaehtoistyön teemoja työstetään neljässä ryhmässä.

Vapaaehtoisten kirkkopyhä ja tilaisuus korvaa aikaisemmin järjestetyn vapaaehtoisten joulupuurotilaisuuden ja on samalla uuden toimintakauden avaus. Kappeliseurakunnan työntekijät katsoivat, että joulun alla on hyvin paljon tilaisuuksia ja että vapaaehtoisten kokoontuminen sopii paremmin syksyyn.

Uuden nimikkolähettiperheen, Korppien matkaan siunaaminen ja vapaaehtoisten kirkkkopyhä Kerimäellä su 15.9.2019

*klo 10 messu talvikirkossa, messussa Korpin perheen lähetystyöhön matkaan siunaaminen,

*klo 11.30 lounas ja kahvit seurakuntakodilla; klo 12 päivätilaisuus:

*uudet nimikkolähetit esittäytyvät

*seurakunnan vapaaehtoisena: lyhyt alustus ja ryhmätyöt eri teemoista,koonti

*päätössiunaus ja -virsi, ohjelma päättyy viim. klo 14. Lämpimästi tervetuloa.