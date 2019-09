Ulkoilupäivä Kerimäen vanhuksille syyskuuun lopulla – tapahtumassa pääsee laulamaan ja pelailemaan.

0

Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja jalkautuu tänä syksynä myös Kerimäelle. Savonlinnan kaupunki sai Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan liittyen instituutilta 500 euron avustuksen, jolla päätettiin järjestää vanhusten ulkoilutapahtuma Kerimäen kalastajatilan teltassa 26. syyskuuta.

Vie vanhus ulos -kampanjalla edistetään niiden ikäihmisten ulkoilua, jotka tarvitsevat apua ulkoillakseen turvallisesti. Kerimäen tapahtuma on avoin, mutta se on suunnattu ensisijaisesti yli 75-vuotiaille, joilla on liikkumisen kanssa jotain ongelmia tai rajoitteita.

Ulkoilutapahtuman ohjelmaan kuuluu muun muassa yhteislaulua, jota vetää Lauri Lehikoinen Eläkeliiton Kerimäen yhdistyksestä.

– Sydänyhdistyksen tanssiryhmä esiintyy ja pihalla voi kokeilla erilaisia pihapelejä, kuten bocciaa ja mölkkyä, kertoo vapaa-aikaohjaaja Tarmo Malinen.

Kerimäen apteekki tulee paikalle esittelemään virkistäviä vitamiineja. Kerimäki-seura pitää kotiseutumuseon avoinna koko tapahtuman ajan ja todennäköisesti myös kalastajatilan päärakennukseen pääsee tutustumaan sisältä.

Vanhuksille on iltapäivän aikana tarjolla kahvia, teetä, mehua, pullaa ja makkaraa.

Ulkoilutapahtumaan toivotaan sitovia ennakkoilmoittautumisia, jonka yhteydessä voi ilmoittaa myös mahdollisesta kyydityksen tarpeesta. Järjestelyissä mukana olevat yhdistykset hoitavat kuljetuksen kyytiä tarvitseville.

Järjestelyissä ovat mukana ainakin Savonlinnan kaupungin liikuntatoimi, Eläkeliiton Kerimäen yhdistys, Kerimäen Eläkkeensaajat, Kaakkois-Savon Syvänyhdistys, Tules ry., Kerimäki-Seura ja Kerimäen Apteekki. Myös Puruveden Kala-Harrit, Kerimäen Osuuspankki ja K-market Sairanen tukevat tapahtumaa.

Vie vanhus ulos -ulkoilutapahtuma to 26.9.2019 klo 13-15 Kerimäen kalastajatilalla. Sitovat ilmoittautumiset 22.9. mennessä Maire Hämäläiselle p. 0500 946539. Kuljetuksen tarve mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.