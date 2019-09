Kuluttaja on vaikuttaja

0

Pelloilla ja kasvimailla eletään sadonkorjuun aikaa, mutta vain aniharva tuottaa tänä päivänä oman pöytänsä antimia itse. Ruuan hankinta on siirtynyt kauppojen hyllyjen väliin, jossa kuluttaja on monenlaisten valintojen edessä.

Valintoihin vaikuttavat esimerkiksi terveydentilan asettamat vaatimukset, mutta myös vanhat tottumukset, perinteet, aatteet, ihanteet sekä tietenkin hinta.

Kuluttajan kannalta monet ruokaan liittyvät eettiset kysymykset ratkeavat, jos valinta osuu kotimaiseen tuotteeseen. Silloin ei tarvitse miettiä tuotteen alkuperää, hävetä kuljetuksen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä tai pelätä, että tuotanto olisi kaventanut sademetsäpinta-alaa tai tukenut ihmiskauppaa. Ruokapöydässä ratkaisevaa on tietenkin tuotteen laatu, joka kotimaisuudesta koituu kuin luonnostaan.

Savonlinnan seudulla maa- ja metsätaloustuottajien yhdistykset järjestivät tiistaina maa- ja metsätalouspäivän koululaisille. Tarkoitus oli kertoa lapsille nykyaikaisesta maataloustuotannosta ja näyttää, mistä ruoka tulee ja miten se tuotetaan.

Eteläsavolaisen maitotilan tuotanto ja eläinten kohtelu kestää tarkastelun ja tuotantoa voi esitellä asiaan kuuluvalla ylpeydellä. Pienet yhdistykset ja sen toimijat näkivät ison vaivan tärkeän kasvatuksellisen asian puolesta.

Nuoren polven arvomaailmaa ja kulutustottumuksia rakennetaan kouluissa mutta ennen kaikkea kodeissa. Lasten vanhemmat, jos ketkä ovat vaikuttajan paikalla näyttämässä mallia järkevistä ja tulevaisuudenkin kannalta kestävistä valinnoista.

Tuemmeko ruuan rahtaamista maapallon puolelta toiselle vai naapurissa asuvan maataloustuottajan toimintaa, joka samalla pitää maaseutua asuttuna ja kylää elävänä? Kulutustottumukset eivät ole mikään pikkujuttu ja niitä kannattaa miettiä monelta kannalta jatkossakin.