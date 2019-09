Virstanpylvään kunniaksi kuorolaulua ja viihdemusiikkia – Mikko Sairanen tarjoaa Kerimäellä konsertin

0

Viisikymppisten kunniaksi voi toimia monella tavalla: pitää sukujuhlat tai olla juhlimatta.

Kerimäkeläinen luokanopettaja Mikko Sairanen päätti huomioida virstanpylväänsä erikoisemmalla tavalla.

Mies järjestää Kerimäellä kahden kuoron konsertin, joka on höystetty parilla muulla muusikolla. Syyskuun 6. päivänä pidettävään konserttiin on kaikilla vapaa pääsy.

– Ajatus tuli mieleen viime talvena. Nelikymppisillä pääosassa olivat omat pojat, mutta nyt sain esiintymään kaksi läheistä kuoroa, Kerimäen Mieslaulajat ja Savonlinna-kuoron, kertoo Sairanen.

Pertti Järvisalon johtamassa Kerimäen Mieslaulajissa Sairanen on touhunnut muutamaa välivuotta lukuun ottamatta vuodesta 1986 ja on nytkin kotikuoronsa varajohtaja.

– Savonlinna-kuorossa lauloin aikoinaan viitisen vuotta ja toimin puolitoista vuotta sen johtajana. Matti Makkosen johtama kuoro ei ole juuri esiintynyt Kerimäellä.

Kuorolaulu tunkeutui vahvasti Sairasen mieleen jo lapsena koulun musiikkiluokilla. Myöhemmin harrastus syventyi laulamisen ja johtamisen lisäksi myös kuorosovitusten tekoon.

Konsertissa on luvassa suomipainotteista musiikkia mieskuoroklassikoista suomipoppiin ja viihdemusiikkiin.

– Joihinkin lauluihin liittyy mukavia nuoruuden muistoja, joista kertoilen laulujen välissä, sanoo konsertin itse juontava Sairanen.

Kerimäen konsertissa kuullaan myös kahta yksittäistä musiikin taitajaa. Mukana ovat säveltäjä, kitaristi ja kuvataiteilija Ari Koskela sekä kokenut laulaja-pianisti Vesa Pulkkinen.

Sokerina pohjalla esiintyy yllätysohjelmallaan J-P & Company.

– Ohjelmisto on enimmäkseen suomalaista laululyriikkaa esimerkiksi Pave Maijaselta sekä ulkomaisia ikivihreitä.

Mikko Sairanen sanoo olonsa tuntuvan viisikymppisenäkin nuorelta. Ikäkriisiä hän ei tunne, mutta kokemus on jättänyt omat jälkensä.

– Tuntuu, että viisikymppisenä osaa erottaa mitä haluaa tehdä mitä ei, sekä missä tilanteessa haluaa olla ja missä ei, kuvailee hän.

Kerimäen koulun neljättä luokkaa opettava ja myös koulun apulaisrehtorina toimiva Sairanen tykkää työstään, vaikka vaikutuksia ei aina heti voikaan nähdä.

– Opettajan työ voi antaa lapselle sysäyksen, jonka tulos näkyy vasta vuosien päästä. Onneksi päivittäisiäkin ilonaiheita on joka päivä.

Sairaselle pohdintaa aiheuttaneita vaikuttajia ovat olleet muun muassa Keijo Tahkokallio, Jari Sinkkonen ja Tommy Hellsten.

– Tahkokallio ja Sinkkonen ovat kolahtaneet, koska heidän mielestään aikuisen pitää olla aikuinen ja monasti päättää lapsen puolesta, vaikka tämä olisi siitä pahoillaan ja kapinoisi. Päätöksen teko antaa turvaa.

Tommy Hellsteniltä mieleen on jäänyt esimerkiksi ohje kääntää kasvot itsensä puoleen.

– Pitää osata olla yksin ja itsensä kanssa. Se on hienoa.