Perheiden kohtaamispaikat vireillä maaseututaajamiinkin

Viime perjantaina vietettiin Savonlinnassa ensimmäisen perheiden kohtaamispaikan avajaisia. Kohtaamispaikka toimii keskikaupungilla, avoin päiväkoti Tikantanssissa Puikkarin tiloissa.

Perheiden kohtaamispaikat ovat osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden LAPE-muutosohjelmaa ja perhekeskustoimintaa. Niiden avulla halutaan lisätä lapsiperheille suunnattua varhaista tukea.

Kohtaamispaikan perustaminen kantakaupunkiin kuuluu Savonlinnan kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa.

Suunnitelmassa mainitaan myös, että Punkaharjun, Kerimäen ja Savonrannan taajama-alueilla ryhdytään suunnittelemaan omien kohtaamispaikkojen perustamista.

– Suunnittelu maaseututaajamien osalta käynnistyy tänä syksynä. Ensin kartoitetaan nykyiset toimijat alueilla. Kohtaamispaikkoja voidaan perustaa esimerkiksi seurakunnan päiväkerhojen tai MLL:n perhekahviloiden yhteyteen, sanoo Savonlinnan varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen.

Kohtaamispaikkojen yksi lisäarvo ovat asiantuntijavierailut. Tikantanssissa on jo käynyt muun muassa psykologi puhumassa tulistuvasta lapsesta ja lastenneuvolan terveydenhoitaja. Paikan päälle saadaan myös vaikka ravitsemusterapeutti tai perheasiantuntija.

– Tavoitteena on mahdollisimman helppo keskusteluyhteys asiantuntijoiden ja perheiden välillä. Kaikki perustuu läsnäoloon ja aitoon vuorovaikutukseen, sanoo Sairanen.

LAPE-ohjelman maakunnallinen muutosagentti Katja Saukkonen korostaa myös vanhempien vertaistuen merkitystä.

– Vertaistuella on huomattu erittäin suuri voimaannuttava vaikutus, sanoo Saukkonen.

Tikantanssin johtaja Marja-Liisa Tanninen sanoo, että avoimessa päiväkodissakin on huomattu nuorten perheiden vahvojen sosiaalisten verkostojen puutetta. Erilaisissa kyselyissä on tullut selväsi esiin, että perheet tarvitsevat tukea.

– Avoimessa päiväkodissa vanhemmat pääsevät hyvin verkostoitumaan keskenään, toteaa Tanninen.

Tikantanssissa on jo käynyt perheitä myös Kerimäeltä ja Punkaharjulta.

Verkostoitumisen ja yhteistyön lisääntyminen on tärkeää myös asiantuntijatahojen kesken. Yhteistyötä on voitu syventää LAPE-työryhmien kautta.

– Perheiden varhainen tuki pitää saada kaikkiin peruspalveluihin toimintatavaksi, tiivistää Anna-Liisa Sairanen.