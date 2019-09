Sosterin lääkärit ottivat kantaa kuntayhtymän tulevasta yhteistyökumppanista

0

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin lääkärikunta on lähettänyt kuntayhtymän hallitukselle ja valtuustolle kannanoton koskien tulevaa yhteistyökumppania. Lääkärikunta kannattaa yhteistyötä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa.

Tiedotteessa sanotaan seuraavaa:

Itä-Savon sairaanhoitopiirissä on selvitetty mahdollisuuksia turvata päivystävän keskussairaalan palvelut (lain tarkoittama yhteispäivystys ja riittävä päiväaikainen toiminta) sairaanhoitopiirin asukkaille myös jatkossa ja samalla haettu ratkaisua tulevaisuuden yhteistyökumppanista liittyen tulevaan SOTE-uudistukseen. Lääkärikunta on tukenut tehtyjä selvityksiä ja päätynyt niiden perusteella ottamaan kantaa selvityksessä esitettyihin vaihtoehtoihin.

Kuopion yliopistollinen sairaala pystyy selvitetyistä vaihtoehdoista parhaiten turvaamaan keskussairaalan toiminnan jatkumisen myös tulevaisuudessa. Sillä on yliopistosairaalana palveluvalikoimassa lähes kaikki se hoito, mitä emme pysty täällä toteuttamaan, pois lukien elinsiirrot ja muut valtakunnallisesti keskitetyt hoidot. Ostopalvelumme suuntautuvat jo nyt pääosin( > 11 milj. €/vuosi) KYS:aan eikä mikään muu toimintamalli tule tätä vähentämään, pikemminkin päinvastoin. Yliopistosairaalakumppanuus mahdollistaa tulevaisuudessakin ajantasaisen ja uusimman tiedon mukaisen hoidon nopean saatavuuden väestölle. Meillä on Kuopion kanssa jo vuosikymmenten kokemus yhteistyöstä ja olemassa olevat, toimivat hoitoketjut. Lisäksi sairaaloilla on yhteisiä kumppanuuslääkärivirkoja ja uusia kumppanuussopimuksia on tehty tänäkin vuonna, tämän toiminnan jatkuminen on välttämätöntä sairaalan elinvoimalle.

Rekrytoiminen on jo nyt suuri haaste ja lähivuosina eläkeiän saavuttaa suuri joukko lääkäreitä. Parhaat mahdollisuudet rekrytointiongelmasta selviämiseen tuo yhdistyminen KYS:n kanssa, muuttumalla osaksi yliopistosairaalaa, joka on työnantajana sairaalalääkärikunnalle yksityistä houkuttelevampi vaihtoehto. Se mahdollistaa uudenlaiset avaukset sekä lääkäri- että hoitajakoulutuksessa, mm. voidaan tarjota koulutusta jo lääkäreiden peruskoulutusvaiheessa. Lisäksi erikoistuvien koulutukseen pystytään panostamaan enemmän ja rakentamaan urapolkuja nuorille lääkäreille koskien myös perusterveydenhuollon lääkäreitä. Parhaimmillaan integraatio tuo uusia kumppanuusvirkoja sekä erikois – että erikoistuville lääkäreille, työnkuvia pystytään muokkaamaan joustavasti ja tutkimuksen tekemisen edellytykset myös Savonlinnassa paranevat.

Me allekirjoittaneet lääkärit kannatamme yksiselitteisesti parhaana vaihtoehtona yhteistyötä julkisen kumppanin, Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhdistymistä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin liittyen myös käynnistyvään SOTE-uudistukseen.