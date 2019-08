Etäopetusasiat etenemässä Savonrannalla – kumppanuuspöydässä tuotiin esiin myös huolta pelastustoimen resursseista.

0

Savonrannan koulutoiminnan suhteen lähdetään seuraavaksi suunnittelemaan käytännön tasolla, miten etäopetuksella voitaisiin lisätä oppiainetarjontaa,koulun vetovoimaisuutta ja ennen kaikkea tarjota oppilaille mahdollisuus käydä peruskoulua lähellä kotiaan.

Savonrannan koulun toiminnan turvaaminen on ollut kumppanuuspöytien kestopuheenaihe.

Maantai-illan tapaamisessa vs. sivistystoimen johtaja Tuija Kauppinen kertoi, että asiaa on selvitetty niin sivistystoimen väen, kuin koulun opettajien toimesta.

Kauppinen summasi, että etäopetuksessa on omat hyvät puolensa ja siitä on toimivia esimerkkejä; toisaalta hän muistutti etteivät liian pienet ryhmäkoot ole enää oppilaiden etu.

Kauppinen muistutti myös, että perusopetus on toteutettava pääasiassa lähiopetuksena, mutta etäopetuksen keinoin voidaan lisätä ja monipuolistaa tarjontaa.

– Ohjaava ja valvova aikuinen on oltava läsnä. Lisäksi jatkuvaan arviointiin tulee olla mahdollisuus, Kauppinen sanoi.

Koulun johtaja Seija Pouta kertoi, että koulun väki on perehtynyt ja tutustunut muun muassa siihen, miten etäopetus on järjestetty Kolin koulussa, jossa on 0-9 luokilla reilut 50 oppilasta.

Siellä on muun muassa saatu tarjolle laajempi valikoima kieliä. Lisäksi kerrottiin, että käytännöt on saatu toimimaan ja oppilasmääräkin kasvuun.

Pouta korosti myös koulun yhteisöllisyyttä ja henkilökunnan hyvää oppilaan tuntemusta.

Lasten koulutaivalta on päästy seuraamaan alusta lähtien, lisäksi myös lasten vanhemmat ovat hyvin tuttuja.

Pouta painotti myös sitä, että pitkiä koulumatkoja ei toivota lapsille.

– Henkilökunta on hyvin sitoutunut koulun toiminnan kehittämiseen ja koulun säilyttämiseen, Pouta sanoi

Katri Ihalainen puhui koulun käyttöasteen nostamisen puolesta ja toivoi esimerkiksi kannustavampaa, eli edullisempaa hinnoittelua tilojen vuokraamiselle. Ihalainen esitti myös, etä kolmannen sektorin ja koulun yhteistyötä kehitettäisiin.

– Kun koulun ulkopuolinen henkilö tulee pitämään toimintaa, olisi tärkeä että olisi ainakin koulunkäynnin ohjaaja osoittaa siihen mukaan.

Otto Makkonen painotti yhteisöllisyyden arvoa ja muistutti, että sellaisessa ympäristössä isompia konflikteja ja ongelmakohtia ei juuri ole.

– Mikä toisessa kohtaa maksaa voi toisessa säästää, Makkonen tuumasi.

Anne Käyhkö huomautti, että vastaavan ongelman parissa painivat monet muutkin Suomen kunnat. Käyhkö arvioi, että toimivia ratkaisuja lähdetään varmasti kopioimaan nopeasti.

Kunnallisneuvos Matti Pekka Parkkinen toivoi, että ajatuksia lähdettäisiin nyt viemään käytännön suunnitelman tasolle ja jopa keväällä kokeiltavaksi.

Parkkinen muistutti myös, että etäopetuksessa sijainnilla ei varsinaisesti ole merkitystä, eikä opetuksen tarvitse välttämättä tulla Kerimäeltä, vaikka se luontainen kumppani Savonrannalle onkin.

Kaupunginjohtaja Janne Laine kannusti niin ikään suunnitelmien tarkentamiseen käytännön tiomien tasolle.

Kari Jääskeläinen nosti esiin pelastustoimen resurssit ja sopimuspalokuntien tilanteen Savonlinnan alueella.

Jääskeläinen huomautti, että vakituista pelastushenkilöstöä on tällä hetkellä käytännössä vain Savonlinnassa.

Paloasemia on kuitenkin Savonlinnan lisäksi myös liitoskuntien alueella ja ne pelastuslaitoksella on aikomus pitää toiminnassa jatkossakin.

Jääskeläinen huomautti, että Etelä-Savon Pelastuslaitoksen perustamisesta, eli vuodesta 2004 lähtien työntekijöitä on hävinnyt tai painopistettä siirtynyt Savonlinnan alueelta Mikkelin suuntaan.

– Tällä hetkellä Savonlinnan paloasemalla on kolme palomestaria, joista yksi on pari päivää viikossa Heinävedellä, yksi puoliksi Sosterin palveluksessa ja yksi virkavapaalla. Punkaharjulla ja Kerimäellä on yksi työntekijä, joka kuitenkin käytännössä tekee täysin vuorojen tuurauksia Savonlinnassa resurssipulan vuoksi.

Jääskeläinen muistutti myös, että Enonkoskella henkilöstöä ei ole ollut kymmeneen vuoteen, eikä Savonrannalla vuoden 2006 jälkeen.

Jääskeläinen toivoi toimintaedellytyksiin parannuksia ja peräänkuulutti resurssien niukkuuden merkitystä koko kaupungin näkökulmasta.

– Jos liitoskuntien alueella sopimuspalokunnat eivät pysty hoitamaan tehtäviään ja yksiköt lähtevät Savonlinnasta, ei kantakaupugnin alueella ole käytännössä ketään hoitamassa mahdollisia siellä sattuvia onnettomuuksia.

Pelastuslaitoksen resursseja ohjaa palvelutasopäätös. Seuraava palvelutasopäätös on lähdössä lausuntokierrokselle ensi vuonna.

– Tiloista on pidetty hyvää huolta ja ne ovat tämä hetkisen tiedon mukaan säilymässä, mutta mitä niillä tekee jos ei väkeä ole toimintaan.

Kaupunginjohtaja totesi, että pelastuslaitoksen kustannuskehitys on pysynyt annetuissa raameissa, mutta toiminnan harventuessa riskitkin kasvavat.

Laine sanoi puheenvuoron olleen tärkeä ja totesi, että asia on hyvä käydä läpi pelastuslaitoksen kanssa.

Tiet ja pusikoituminen puhuttivat

Sanna Hakolahti kertoi, että nyt päällystämättä jäänyt 10 kilometrin osio tieltä 474 ei ole todennäköisesti lähivuosina toteutumassa. Hakolahti on ollut keräämässä adressia tieasioiden suhteen ja vaihtanut aiheesta sähköposteja Ely-keskuksen kanssa.

Ely-keskuksesta on todettu, että arvio tuon osion päällystämisestä olisi noin 750 000 euroa, eikä siihen ole tiedossa määrärahoja. Keinoja tien pitoon ovat siis lähinnä reikien paikkaamiset sekä mahdollisesti nopeusrajoituksen alentaminen.

Jouko Makkonen puhui vakaasti yksityistierahojen tärkeydestä ja peräänkuulutti niiden merkitystä metsätalouden ja seudun asukkaiden elinkeinon näkökulmasta.

Janne Laine totesi, että tieasioiden suhteen pidetään Elyn kanssa vuosittain neuvottelut. Tämän vuoden neuvottelu on toteutumassa arviolta loka-marraskuussa. Kumppanuuspöydässä muistutettiin myös Tienkäyttäjän linjalle soittamisen merkityksestä.

Darekonin muuton myötä vapautuva iso teollisuushalli on elinkeinojohtaja Janne Weanderin mukaan yksi tärkeä markkinoitava kohde kaupungin tulevassa kampanjassa.

Sijoita Savonlinnaan -kampanjalla tavoitellaan laajaa noin tuhannen yrityksen joukkoa, joilla olisi kiinnostusta ja potentiaalia siirtää toimintaansa Savonlinnan alueelle.

Darekonin halli yksi isosti esillä olevista kohteita ja Weanderin mukaan myös sen vuokratasoa on tarkastettu.

Useamman asukkaan toimesta kritisoitiin ja ja ihmeteltiin kaupungin tapaa jättää yleiset alueet kuten vierasvenesataman ranta hoitamatta.

Tekninen johtaja Kari Tikkanen kertoi, että kaupungille asetettujen yt-neuvotteluiden vuoksi tämä kesä oli poikkeuksellinen ja kesätyöntekijöitä saatiin rekryttyä huomattavasti normaalia myöhemmin.

Tikkanen sanoi, että käytettävissä ollut työvoima riitti juuri ja juuri ydinkaupungin pitämiseen siinä kunnossa, missä se kesällä oli. Tikkanen huomautti että odottelemaan on jouduttu myös kaikissa muissa kaupunginosissa, myös niin sanotun vanhan kaupungin alueella.

Esille nousi keskustelussa myös yhdistysten ynnä muiden vastaavien työpanoksen hyödyntäminen alueiden kunnossa pidossa.

Savonlinnan seudun Kolomonen ry:n Kimmo Käärmelahti kertoi, että yhteistyösopimuksia on jo olemassa Suomessa esimerkiksi kyläyhdistysten kanssa.

Tikkanen totesi, että toistaiseksi yhtään yhdistystä ei ole tekniseen toimeen ilmoittanut kiinnostuksestaan, vaikka periaatteessa sillä mallilla olisi mahdollisuus asioita järjestääkin.

Kumppanuuspöydissä oli jo aiemmin oli esillä, että vierasvenesatamaan tehtäisiin avantouintipaikka talveksi.

Ritva Wahl kertoi nyt, että selvitystyötä oli tehty ja laitteiden puolesta kyseessä olisi noin parin tuhannen euron investointi. Valvontakäytännötkin oli selvitelty vapaa-aikatoimen kanssa, eli toteutus olisi nyt käytännössä rahoja vaille valmis.

Ikäihmisten liikuntaryhmiä alkaa syksyllä pyörimään Savonrannalla kolme. Kumppanuuspöydässä tiedusteltiin niiden toteutumista, sillä vetäjävaihdosten vuoksi oli epäselvyyttä asiasta.

Tuija Kauppinen vastasi, että neljää ryhmää ei saatu järjestymään, mutta kolmas onnistuu. Ohjaajana toimii Minna Tarkka.

Kumppanuuspöydässä kuultiin lisäksi muun muassa Matti-Pekka Parkkisen esitys esiintymislavan rakentamisesta kirkonkylään, sekä infoa terveysaseman muutosta Päivärinteen tiloihin.

Juttua täsmennetty 29.8. Korjattu vuosiluku Savonrannalla viimeksi olleen vakituisen pelastuslaitoksen työntekijän osalta.