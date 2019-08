Kerimäellä ja Enonkoskella kaadettu karhuja – Metsästysonnea on riittänyt uros- ja naaraskarhujen verran

0

Enonkoskella on päästy karhunkaadossa tositoimiin. Alueella on saatu kaadettua kaksi karhua, kertoo alueen petoyhdyshenkilö Kari Turunen. Naaraskarhu kaadettiin tiistaina.

– Naaras painoi noin 100kg. Viime viikon lauantaina kaadettu uros oli noin 200kg painava, Turunen kertoo.

Karhuja oli kaatamassa noin 30 henkeä. Naaraskarhu tavattiin Hanhijärveltä, uroskarhu puolestaan Juvolan ja Muholan välisestä maastosta.

– Porukkaan kuului metsästäjiä Enonkoskelta ja Savonlinnan pohjoispuolelta. Alueella on hyviä ja toimivia koiria, Turunen kiittelee.

Kiintiöidylle alueelle oli Turusen mukaan annettu kaksi kaatolupaa, jotka oli käytettävä syyskuun 15. päivään mennessä.

– Lisäluvat ovat mahdollisia, mutta nyt kun nämä luvat on käytetty, ainakaan kolmeen viikkoon ei nyt metsästetä, Turunen sanoo.