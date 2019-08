Yhteiskristillinen tapahtuma käynnistää syksyn – RIEMU-tapahtumaan kuuluu hyvinvointia, gospelmusiikkia sekä yhteistä ruokailua

0

Savonlinnan seurakunnissa tapahtuu. Seurakuntien syyskausi käynnistyy lauantaina 31. elokuuta yhteisellä RIEMU-tapahtumalla. Koko päivän kestävän tapahtuman ohjelmassa on hyvinvointiin keskittyviä pienoisluentoja, musiikkia ja yhteistä ruokailua.

Tapahtuma on yhteistyön tulos ja osa Savonlinnan seudun yhteiskristillistä toimintaa. Sitä ovat olleet järjestämässä evankelisluterilainen seurakunta, helluntaiseurakunta, Loisto-yhteys ry sekä vapaaseurakunta.

– Järjestelyt ovat sujuneet oikein hyvin, taakkaa on jaettu. Yhteistyötä on jatkunut tiiviimmin pari-kolme vuotta ja tapahtuma asettuu hienoon jatkumoon muun yhteistoiminnan kanssa, kertoo Pekka Hautakangas Loisto-yhteys ry:sta.

Tilaisuus alkaa aamupäivällä kirkkoherra Samuli Juntusen raamattuluennolla ja jatkuu ”kanaviin” siirtymisellä. Kanavat ovat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyviä pienoisluentoja ja työpajoja. Kanavissa aiheina on muun muassa kuuntelukoulu, parisuhde ja perhe sekä ylistystanssi.

– Kanavien pitäjät ovat eri seurakunnista. Kun saatiin idea kanavatarjontaan, alettiin miettiä eri alojen osaajia ja huomattiin, että tarjonnasta muodostui fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kokonaisuus, Hautakangas sanoo.

Tapahtumassa huolehditaan, ettei osanottajien tarvitse olla tyhjin vatsoin. Seurakuntakeskuksen pikkusalissa järjestetään Hengen ravintola Leivän syyskauden avajaiset, jossa on tarjolla lounasta. Seurakuntakeskuksessa järjestetään myös kahvitarjoilu osallistujille, ja illalla on vuorossa iltapala.

Päivä huipentuu gospelkuoro Chariotsin helluntaiseurakunnassa pitämään konserttiin. Kuoroa säestää soitinyhtye sekä Big band -puhallinorkesteri. Kuorolla on yhteys tapahtuman nimeen.

– Meillä ei ole Savonlinnassa ollut paljoa riemunaiheita. Yliopisto lähti ja kunta on muuttotappiollinen. Chariotsin viimeisin levy on nimeltään ”Riemu nousee”, ja toivottavasti saadaankin Savonlinnaan enemmän riemun aiheita.

Illan aikana puheenvuoron pitää Samppa Lajunen, joka on myös yhdistetyn hiihdon kolminkertainen olympiavoittaja.

– Samppa Lajunen kertoo tilaisuudessa elämästään. Hän oli saavuttanut tavoitteensa, mutta olo oli tyhjä. Tästä alkoi hengellinen herääminen ja uskoontulo, mistä hän tilaisuudessa kertoo.

RIEMU-tapahtuma. 31.8. klo 11 alkaen. Vapaa pääsy. Tapahtumapaikkana Savonlinnan seurakuntakeskus ja helluntaiseurakunta.