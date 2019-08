Kumppanuuspöytien tähtäimessä vapaa-ajan asukkaat – syksyn kierros alkaa maanantaina Savonrannalta

0

Savonlinnan lähidemokratiakanavassa, kumppanuuspöydissä nostetaan tulevan syksyn aikana esiin yhteistyön lisääminen seudun vapaa-ajan asukkaiden kanssa.

Kumppanuuspöytien puheenjohtajien mielestä vapaa-ajan asutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

– Vapaa-ajan asukkaiden tarjoamat resurssit ovat hyödyntämätön voimavara.. Myös heidän palvelujaan pitää parantaa, sanoo Punkahajrun kumppanuuspöytää toista vuotta johtava Terho Kaskinen.

Kaupunkikeskustan kumppanuuspöydän puheenjohtaja Jyrki Huttusen mukaan myös loma-asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi pitäisi helpottaa. Nykyisellään muutos voi törmätä esimerkiksi liian pieneen tonttiin.

Savonlinnan viidessä kumppanuuspöydässä alkaa ensi viikolla jo neljäs yleisten kokousten kierros. Kaikille avoimet kumppanuuspöydät järjestetään Savonrannan, Punkaharjun, Kerimäen, Säämingin ja kaupunkikeskustan alueilla.

Kumppanuuspöytien kanssa yhteistyössä toimii Savonlinnan Kylät ry:n Lähde vaikuttaa -hanke, jonka tavoitteena on varmistaa kuntalaisten osallisuuden toteutumista. ”Käsikassarana” toimii projektityöntekijä Jaana Luostarinen.

Kumppanuuspöydät toimivat varsin vaatimattomalla 30 000 euron vuotuisella määrärahalla, mutta Terho Kaskinen ja Jyrki Huttunen näkevätkin toimintamallin olevan enemmän ihmisten aktiivisuuden herättelijä. Pienillä avustuksilla on saatu monia asioita sysättyä eteenpäin.

– Kumppanuuspöydät ovat matalan kynnyksen kanava tuoda esiin epäkohtia ja kehittämistoiveita, tiivistää Huttunen.

Väkeä kokouksissa on käynyt mukavasti ja lisää toivotaan.

Alkuopetteluun voi laskea sen, että viime vuoden määrärahasta viisi tuhatta euroa jäi käyttämättä laskutusaikatauluihin liittyneen informaatiosekaannuksen vuoksi.

Ideoita ja toiveita on tähän mennessä tullut kumppanuuspöytien kautta satoja. Puheenjohtajisto arvioi ja laittelee esityksiä järjestykseen ja hakee niiden käsittelyyn oikeat osoitteet. Rahat pyritään jyvittämään tasapuolisesti alueiden kesken.

Saavutuksiakin löytyy jo. Punkaharjulla varmistettiin taloudellisella tuella muun muassa ystäväpalveluyhdistyksen Ystävätuvan toimintaa ja Punkaharjun Kesäraitin toteutuminen.

Kerimäellä avustettiin Pysäkki-yhdistystä ja rahoitettiin liikuntahallin äänentoistojärjestelmän parantamista. Savonrannalla tukea meni Savonranta-päivän järjestelyihin.

– Nämä isommat tapahtumat on ohjeistettu jatkossa hakemaan kaupungilta erillisiä kohdeavustuksia, sanoo Terho Kaskinen.

Tulevista hankkeista esimerkiksi Punkaharjulla nousevat syksyn aikana esiin Vaahersalon Sumpunlahden kehittämissuunnitelman teko sekä Nobelinniemen siistiminen. Sumpunlahdessa tarvittaisiin lähinnä rakennelmien kunnostusta. Nobelinniemen osalta käydään neuvotteluja maanomistajan ja VR:n kanssa.

Isona saavutuksena Kaskinen mainitsee toimivien kylätalojen kiinteistöverohelpotukset. Järjestöt joutuvat maksamaan kiinteistöveron, mutta saavat summan takaisin kaupungin erillisavustuksena.

Kumppanuuspöytien puheenjohtajat haluavat kaupungin päätöksentekoon enemmän nopeutta ja sujuvuutta. Kaupunginhallituksen käsittelyyn on menossa esitys, jolla lisättäisiin elinkeinojohtajan toimivaltaa avustusten jakamisessa.