Punkaharjun SOS-lapsikylässä matalan kynnyksen sijaisvanhemmuudesta ja tukiperheenä toimimisesta

Punkaharjun SOS-lapsikylässä järjestetään tulevana lauantaina sijais- ja tukiperheinfo.

SOS-lapsikylän johtaja Ismo Tiihonen ja perhehoidon palveluvastaava Hanna Toiviainen kertovat, että tulossa on matalan kynnyksen tilaisuus, jossa on hyvin tilaa keskustelulle ja kysymyksille.

– Infotilaisuuksissa huomioidaan aina osallistujat ja sisältöä voidaan painottaa sen mukaisesti. Aiempaa tietoa aiheesta ei tarvitse olla. Toisaalta on myös mahdollisuus huomioida tahot, jotka aihepiiriä jo ennestään tietävät. Meiltä on useampi työntekijä paikan päällä tilaisuudessa, Toiviainen kertoo.

– Tukiperhetoiminnan ja perhehoitajana toimimisen lisäksi mahdollista on keskustella myös perhehoitajien vapaapäivien sijaistamisesta.

Toiviainen ja Tiihonen toteavat, että tarvetta uusille sijaisvanhemmille ja tukiperheille on. – Yleisesti ottaen sijaisperhe kyllä aina järjestyy, mutta välttämättä ei juuri meidän kauttamme. Useimmiten pyritään myös siihen, että sijaisvanhemmat tai tukiperheet löytyvät suhteellisen läheltä. Tukiperhetoiminnassa on kyllä jouduttu joskus sanomaan eiootakin, Tiihonen kertoo.

Lisäksi muistutetaan siitä, että sijaisvanhempien ja tukiperheiden valinnoista huomioidaan monet eri tekijät, eikä välttämättä sopivaa yhdistelmää löydy heti.

– Tukiperheen ja sijaisperheiden valinnassa tarkastellaan monta osa-aluetta läpi, elämäntilanteista esimerkiksi lapsen mahdollisista allergioihin. Välttämättä sijaisvanhemmiksi ei siis heti pääse, vaikka halua olisikin.

SOS-Lapsikyläsäätiö tarjoaa kaikkeen toimintaan koulutusta, valmennusta, liudan erilaista tukea ammattiosaamisen muodossa, sekä maksaa hoitopalkkiot ja kulukorvaukset.

Tukiperhetoiminnassa vaatimukset ja valmennukset ovat kevyimmät.

Tukiperheenä voi toimia yksin tai puolison kanssa; lisäksi voi olla omia lapsia tai ei lapsia ollenkaan.

Lapsikylän toimijat peräänkuuluttavat, että vakaa elämän tilanne ja valmius toimintaan sitoutumiseen ovat tärkeimpiä kriteereitä.

– Tavallisesti lapset viettävät tukiperheessä yksittäisiä päiviä kuukausittain, noin viikonlopun verran kuukaudessa.

Tukiperhetoimintaa varten järjestetään lyhyitä valmennuksia. Punkaharjulla seuraava päivän mittainen tukiperhevalmennus toteutetaan syyskuun alkupuolella, lauantaina 7. 9.

Sijaisperheeksi ryhtyminen, eli perhehoitajana aloittaminen on pidempi ja enemmän koulutusta vaativa prosessi.

Perhehoidon palvelusisältö määrittyy sijoitettavan lapsen ja perhehoitajan tarvitseman tuen perusteella.

Rekrytointiprosessi tehdään Tiihosen ja Toiviaisen mukaan huolella.

Lisäksi perhehoitajiksi aikovat suorittavat PRIDE-valmennuksen. Ennakkovalmennuksessa sijaisvanhemmuutta harkitsevalla on mahdollisuus pohtia elämänkokemuksiaan ja tutkia niitä sijaisvanhemmuuden näkökulmasta.

Valmennus antaa tietoa ja tilaisuuden prosessoida omia valmiuksiaan sijaisvanhemmaksi.

– Ryhmämuotoiseen PRIDE-valmennukseen kuuluvat myös perhekohtaiset tapaamiset. Prosessi vie kaikkiaan aikaan useamman kuukauden, suurin piirtein puoli vuotta, Toiviainen sanoo.

Koulutuksen lisäksi SOS-Lapsikyläsäätiö tarjoaa perhehoitajille muun muassa vapaapäivien sijaisjärjestelyn, sosiaalityöntekijän tuen, erilaiset ryhmätoiminnot kuten leirit sekä koulunkäynnin tuen ja päivystyksen perhehoitajille.

– Niitäkin tapauksia on, että perhehoitajaksi ryhtymistä pohtineet ovat ensin toimineet tukiperheinä ja sittemmin ryhtyneet sijaisvanhemmiksi, Tiihonen jatkaa.

Suuremmilla kaupunkialueilla sijaisperheet asuvat pääasiassa uudenmuotoisissa integroiduissa lapsikylissä, joissa kodit ovat tavallisissa kerros- ja rivitaloissa, lähellä toisiaan.

Vanhan tyyppinen, kyläyhteisö-henkinen, lapsikylätoiminta on jäämässä Tiihosen ja Toiviaisen mukaan kuitenkin taka-alalle.

– Meidän toiminta-alueellamme suuri osa sijaisperheistä on eri puolilla Savonlinnan talousaluetta. Kaikkiaan on 13 sijaisperhettä. Niistä kaksi on Punkaharjun SOS-Lapsikylän alueella, Tiihonen sanoo.

Tiihonen toteaa, että toimintatapojen muutoksen lisäksi asiaan on vaikuttanut myös Punkaharjun SOS-Lapsikylän rakennusten kunto ja rakenteelliset ratkaisut. 70-luvulla tehdyissä taloissa näkyy nimenomainen kyläyhteisö-henki. Alkuperäisessä kunnossa olevissa taloissa ei ole esimerkiksi omaa saunaa, vaan käytössä yhteistalon sauna ja pyykkitupa.

– Rakennusteknisestikin osa alkaa olla jo loppuun käytettyjä, eikä niitä tulla korjaamaan.

Punkaharjun SOS-Lapsikylässä on kaikkiaan 10 työntekijä.

Neljä työskentelee Savonlinnassa keskussairaalan kupeessa sijaitsevassa perhekuntoutusyksikössä, viisi perhehoidon puolella.

Punkaharjun SOS-Lapsikylän toiminta-alue ulottuu Savonlinnan seudun lisäksi myös muualle Etelä-Savoon, sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalankin puolelle.

Sijais- ja tukiperheinfo Punkaharjun SOS-Lapsikylässä lauantaina 24.8. klo 10.