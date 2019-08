Koekalastus käynnistyy Sorvaslahdella

0

Puruveden Sorvaslahdella on alkamassa koekalastus. Koekalastusta toteutetaan toteutetaan Pro Puruveden Reijo Jantusen tiedotuksen mukaan neljässä kahden päivän osiossa.

Ensimmäinen niistä on 22.-23.8, seuraavaa 30.8. – 1.9, sitä seuraava 5.-6.9. ja viimeinen 9.-10.9.

Kunkin kahden päivän osion ensimmäisen päivän illansuussa lasketaan Nordic-koekalastusverkkoja kullakin kerralla 4-7 kappaletta.

– Toisen päivän aamuna nostetaan verkot, päästellään kalat verkoista ja mittaillaan sekä kirjataan monipuoliset tiedot kaloista, Jantunen kertoo.

Koekalastuksen toteuttaa Pro Puruveden toimeksiannosta Karelia AMK. Pro Puruvesi vastaa käytännön järjestelyistä ja kustannuksista, joihin Etelä-Savon ELY-keskuksen tuki Pro Puruvedelle on 50 prosenttia.

Erittäin tärkeää koekalastuksen toteutumiselle on ollut Jantusen mukaan paikallinen aktiivisuus Sorvaslahden tilan parantamiseksi.

– Punkaharjun Pitäjäyhdistyksen johtama työryhmä on tehnyt mittavan työn koekalastuslupien saamiseksi vesialueen omistukseltaan erittäin pirstoutuneella Sorvaslahdella. Lions Club Punkaharju on järjestämässä tarvittavia vapaaehtoisia kalojen päästelyyn koekalastusverkoista.

Paikallinen maanomistaja on luvannut käyttää omaa rantaansa tukikohta-alueena.

– Tällä tavoin järjestettynä koekalastuksessa yhdistyvät Karelia AMK:n asiantuntemus ja paikallinen vapaaehtoistyö sekä paikallistuntemus.

Pro Puruvesi on järjestänyt samantapaisesti Karelia AMK:n ja paikallisten kanssa koekalastuksia aiempina vuosina Ristilahdella, Mehtolanlahdella ja Savonlahdella.

– On erittäin tärkeää, että koekalastuksista saadaan laadukas raportti kaikkien osapuolten käytettäväksi. Aiempien Karelia AMK:n Puruvedellä toteuttamien koekalastuksien raportit on julkaistu Karelia AMK:n julkaisusarjoissa ja Pro Puruveden kotisivuilla: www.propuruvesi.fi.

Koekalastukset tarjoavat myös Karelia AMK:n opiskelijoille käytännön harjoittelua. Aiempiin koekalastuksiin ja mahdollisiin muihin saman alueen tutkimuksiin, kuten pohjasedimenttitutkimuksiin, liittyen yksi tai yhdessä kaksi Karelia AMK:n opiskelijaa on tehnyt myös opinnäytetyön Pro Puruvedelle.

– Koekalastuksien ja sedimenttitutkimusten yhteydessä Pro Puruvesi on pitänyt mukana olleille opiskelijoille myös tietoiskuja Puruveden vesiensuojelusta. Tällä tavoin koekalastus ja muutkin tutkimukset Puruvedellä ovat myös osa Pro Puruveden nuorille suunnattua ympäristökasvatustyötä.

Sorvaslahden koekalastuksen loppuraportissa yhtenä osana analysoidaan onko hoitokalastustarvetta ja jos on, niin miten paljon särkikaloja pitäisi pyytää pois.

Liiallinen määrä särkikaloja vääristää kalastorakennetta ja pohjaa pöyhiessään särkikalat aiheuttavat vahinkoa veden laadulle.

– Karelia AMK merkitsee verkot, jolloin vesillä liikkujat näkevät kenen verkoista on kyse. Koko koekalastusalue on kartalla ruudutettu.

Verkkoja lasketaan arvonnan perusteella valituksi tuleviin ruutuihin yksittäisinä verkkoina ympäri Sorvaslahtea. Kokonaiskuva saadaan tietokoneohjelmien laskemana yksittäisten verkkojen saalismäärän ja -laadun perusteella.

Koekalastuksen tuloksista tiedotetaan tarkemmin syyskuussa.