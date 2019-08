Kansalaisopisto tuo monenmoista puuhaa – Syksyllä voi opiskella vaikkapa soittamaan saksofonia taikka perehtyä muovipusseihin käsityömateriaalina

0

Syksy tuo Linnalan kurssit jälleen harrastuskansan saataville. Perjantaina 16.elokuuta ilmestyvä Linnalan kausiesite tutustuttaa sekä uuteen kurssitarjontaan että esittelee perinteisempiä liikunta-, tietotekniikka-, taide-, kieli-, musiikki-, kädentaitojen ja yhteiskunnallisten aineiden kursseja. Ilmoittautuminen kursseille alkaa maanantaina 19.elokuuta.

– Opintoryhmiä on tarjolla 300. Suurin opiskelijavolyymi on liikuntaryhmissä, mutta musiikissa on suurimmat opetustuntimäärät. Yhteensä opiston opetustuntimäärä on lähes 14 000 tuntia, kertoo koulutussihteeri Marja-Leena Hasselqvist.

Puruvesi-alueella järjestetään kurssia monenmoista. Tarjonnan ylläpitäminen ja järjestäminen kaupunkialueen ulkopuolella on yhteistyön summa.

– Kyläyhdistykset, kylätalot ja kirjastot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Ilman aktiivisia kylätoimijoita opiskelua olisi hankala järjestää, sanoo Puruvesi-alueesta vastaava Aune Keinänen.

Uutuuksia tarjontaan löytyy jokaiselta alueelta. Kerimäellä näytelmäryhmä eli Pitäjänteatteri on palannut ohjelmaan vuoden tauon jälkeen. Tarjonnasta löytyvät myös suositut huonekalujen verhoilu- ja entisöintikurssit sekä teknisen työn kurssi.

– Liikuntaryhmissä voi urheilla aina seniorijumpasta kahvakuulaan, Keinänen sanoo.

Kädentaitojen osalta kiinnostavan tapahtuman muodostaa Linnala Pop-up-käsityö, jossa korostuu muun muassa kierrätysteema. Tilaisuus antaa ideoita esimerkiksi muovipussien ja -kassien kierrättämiseen. Pop-up-tapahtumissa Kerimäellä, Savonrannalla, Punkaharjulla ja Enonkoskella esitellään lisäksi syyslukukauden kädentaitojen kursseja.

Savonrannan ja Enonkosken uutuutena järjestetään odotettu ja toivottu Valokuvauksen perusteet -kurssi. Enonkoskella teatterista kiinnostuneita ilahduttanee näytelmäryhmän järjestäminen. Lusikkakorukurssi ja keramiikkakurssit tarjoavat luovaa puuhaa kädentaidoista kiinnostuneille. Sen sijaan verhoilukurssia ei Enonkoskella tänä syksynä järjestetä.

– Puruvesi-alueella vuosikurssimäärä on 3800 tuntia. Ryhmiä on noin 100 ja eri opetustiloja 29. Vahva maaseutuopiston tausta näkyy osittain siinä, että kädentaidot ja liikunta kuuluvat suosituimpiin opetusaineisiin, Keinänen sanoo.

Opetuksen määrässä ei ole tapahtunut Puruvesi-alueella vuosien saatossa muutoksia.

– Opetuksen laajuus Puruvesi-alueella on pysynyt suurin pirtein samana, eli kysyntään on voitu vastata, Hasselqvist vahvistaa.

Punkaharjulla ohjelmassa on monia perinteisiä musiikki-, kuvataide- ja ilmaisutaitoryhmiä. Liikuntapuolelta löytyy kahvakuulaa, liikkuvuutta tukevaa jumppaa, kuntoliikuntaa sekä putkirullauskurssia. Erityisesti kädentaidoista kiinnostuneiden kannattaa muistaa Kansalaisopiston toimipisteen siirtyminen pois Punkaharjutalosta.

– Uusi osoite löytyy Kuusitie 1:sta. Sinne muuttavat nyt aluksi kudonta ja verhoilu, mutta mahdollisesti myöhemmin myös muitakin ryhmiä, Keinänen kertoo.

Muutto Punkaharjutalosta entiseen Tokmannitaloon ei ole vaikuttanut kurssitarjontaan eikä kurssien järjestämiseen muutoin.

Savonlinnan kaupungin alueelta löytyy uutuuskursseja miltei jokaisesta oppiaineesta. Tarjontaa kohdennetaan monipuolisesti eri ikäryhmille. Ukkojumppa 50++ houkuttelee miehiä fysiojumpan pariin. Senioritanssi, saksofonin opetus, Chromebook-yksilöopetusta tietotekniikan puolelta, aikuisten syventävät kuvataideopinnot sekä sijoittamisen peruskurssi ovat vain muutamia esimerkkejä opiston syksyn uutuuksista.

– Esimerkiksi nuoria voi kiinnostaa sijoittamisen peruskurssi. Miesten osuus opiskelijoista on valtakunnan keskitasoa, 22%. Opistossa seniori-opiskelijoiden määrä on noin 40%. Opiskelijoistamme työssäkäyviä on 30%. Kurssitarjonnasta löytyy varmasti jokaiselle jotakin, Hasselqvist hymyilee.