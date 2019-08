Koirat kokoontuvat Metsä-Mätsäreihin Hiukkajoelle

0

Metsästyskoira on metsästykseen käytettävä koira. Usein metsästyskoiran kasvattaja toivoo, että hänen kasvattamansa koira viedään näyttelyihin ja käyttökokeisiin. Metsästyskoirille järjestetään rodunmukaisia käyttökokeita. Käyttövalion arvoon vaaditaan vähintään laatumaininta ”hyvä” näyttelystä.

Punkaharjun Koirat ja Punkaharjun Metsästysseura ovat yhdessä ideoineet metsästyskoirien Match Show’n. Metsä-Mätsärissä on hyvä harjoitella ”oikeita näyttelyitä” varten. Myös koiran esittäjä saa kerättyä esiintymisvarmuutta.

Metsä-Mätsäriin houkutellaan koirakkoja viettämään mukavaa aikaa yhdessä muiden saman henkisten kanssa. Tapahtumassa on ohjelmaa hihnan kumpaankin päähän. Alueella on buffetti, hodaribaari, arpajaiset, koirien pallomeri, Ekoase ammunta, Tuplatikki ja VIPstore.

Tapahtumaa on tervetullut seuraamaan myös ilman koiraa.

Metsä-Mätsäri on torstaina 8.8.2019 klo 18.00 Hiukkajoen kylätalon kentällä. Ilmoittautuminen paikan päällä klo 17.00 alkaen.