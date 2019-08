Kiinteistötkin arvon ansaitsevat

0

Samaan aikaan kun Kouvolassa esiteltiin asuntomessuilla uusia moderneja koteja, pidettiin Punkaharjulla omat, vähän erilaisemmat ”asuntomessut”. Viikonloppuna järjestetty Punkaharjun vanhat talot -päivä sai hyvän vastaanoton ja yleisö otti tapahtuman omakseen. Punkaharjulaiset kodit ja perinnerakentaminen kiinnosti myös oman paikkakunnan ulkopuolelta tulevia. Kohteisiin tutustui pitkälti toista sataa kävijää.

Liikkeellä oli monenlaisia kävijöitä. Toisia kiinnosti sisustus, toisia talon rakenteet ja piharatkaisut ja kolmatta ehkä vanhan talon toimivuus nykyarjessa. Vanha, perinteinen asuinkiinteistö on usein enemmän kuin pelkkä asunto; joskus se määrittää jopa asujansa elämäntavan halkolämmityksineen ja polttopuun hankintoineen.

Punkaharjun vanhat talot -kierroksesta kiitoksen ansaitsee paitsi järjestävä taho, myös ne vanhojen talojen asukkaat, jotka mahdollistivat hienon tapahtuman ja pitivät ovensa avoimina perinnerakennuksista kiinnostuneille.

Puruveden alueen asuinkiinteistöjen hintakehitys on viime vuosina ollut masentava. Hienot, hyvät ja kauniitkin talot ovat menettäneet suurelta osin rahallisen arvonsa alueellisen kehityksen myötä; väestökatoalueella taloille ei ole tarvitsijoita ja ostajaa on vaikea löytää. Sama hintakehitys näkyy myös hienoissa rantakiinteistöissä, kuten Herttuan kohdalla Kerimäellä. Ainutlaatuinen, Puruveteen pistävä niemi ravintola- ja hotellirakennuksineen vaihtoi omistajaa omakotitalon hinnalla.

Pääministeri Antti Rinne on viime päivinä kuunnellut paikallispäättäjien huolia sekä Savonlinnassa että Kiteellä. Puheiden perusteella valtion hallinnosta tuntuisi nyt löytyvän myötätuntoa kovia kokeneita seutuja kohtaan. Toivottavasti tämä konkretisoituu teoiksi, joilla uinuvaan aluetalouteen saisi nytkäytettyä vauhtia.

Merja Kuuramaa