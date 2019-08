Luolan elokuu lupaa Stand uppia, Olavi Uusivirtaa sekä venäläisteatterin musikaalia

0

Luola Eventsin elokuun ohjelma tarjoaa yleisölle stand uppia, kotimaista kärkitason pop-musiikkia sekä teatteriosaamista Venäjältä.

Perjantaina 2.8. Punkaharjulle rantautuu Komediafestivaali On The Road -kesäkiertue. Luolassa yleisön nauruhermoja ja vatsalihaksia testaavat stand upin ykkösnimest, tv:stäkin tutut Ali Jahangiri, Krisse Salminen, Ilari Johansson ja Niko Kivelä.

– Ali Jahangiri on älykäs ja vimmainen yhteiskunnallinen keskustelija ja koomikko, jonka keikoilla syntyy vaaran tunne. Ilari Johansson on karhea savolaisukko luopi yleisön kanssa yhdessä taikamaailman, jossa räjäytetään paskantärkeys pois.

– Stand up ja Krisse ovat puolestaan pitäneet yhtä alusta saakka. Krisse soittaa neljältä yöllä stand upia hakemaan hänet kotiin, mutta aamulla Krisse laittaa ihanan aamupalan. Niko Kivelä on telkkarista ja radiosta tuttu mahtava tarinankertoja sekä suvereeni esiintyjä, joka herättää henkiin mimiikallaan ja äänenkäytöllään hahmot, esineet ja kaiken muun tarpeellisen. Tai sitten vain puhutaan elämästä niin, että tuntuu, Jylhänsalmi jatkaa.

Lauantaina 3. elokuuta luolan Kallisalin ottaa haltuun Emma-palkittu Olavi Uusivirta. Uusivirta tunnetaan platinaa ja kultaa myyneistä hiteistään kuten On niin helppoo olla onnellinen, Kultaa hiuksissa sekä Kesäyön uni. Multitalentti tekijä on myös tuttu näky eri produktioista niin valkokankaalta, TV-ruuduilta kuin myös teatterilavoiltakin näyttelijänä.

Eläimellisen live-esiintyjän tukena toimii Suomen kärkikaartin soittajilla varustettu bändi: kitarassa Timo Kämäräinen, bassossa Jaakko Kämäräinen ja rumpujen takana Olli Krogerus.

– Uusivirta yhtyeineen on yksi maamme rakastetuimmista esiintyjistä, joka onnistuu sytyttämään koko yleisön takariviä myöten vastustamattomalla energiallaan, Luola Eventsin Markus Kaskinen ja Jussi Silvennoinen kertovat.

Olavi Uusivirran tuorein julkaisu on alkukesästä 2019 ilmestynyt albumi ”Skorpioni”, jonka myötä yhtye kiertää festareita ja klubeja tiivisti.

Lippuja Luola Eventsin tapahtumiin myydään Tiketissä ja Harjun Portilla. Olavi Uusivirran keikalle on järjestetty ylimääräinen bussikuljetus Savonlinna-Kerimäki -reitillä.

Elokuun 8.-9. päivä Punkaharju Resort, Bright Life ja Unicorn-teatteri järjestävät luolassa Poika-musikaalin esitykset. Pietarilaisten ”Bright Life” hyväntekeväisyysjärjestön ja Unicorn-teatterin yhdessä järjestämä musiikkiesitys kertoo Jeesuksesta ja hänen elämästään ja ylösnousemuksestaan.