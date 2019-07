Savonlinna-mitali Maija Tenojoelle – Itä-Karjalan kansanopiston toiminnalla merkittävä positiivinen vaikutus ja näkyvyys Savonlinnan alueelle

0

Itä-Karjalan kansanopiston rehtori Maija Tenojoki on toinen tämän vuoden Savonlinna-mitalin saajista. Savonlinnan aktiivinen loma-asukas ja matkailuinvestori Pekka Vettenranta sai myös Savonlinna-mitalin tänä vuonna.

Rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki on pitkäaikainen Itä-Karjalan kansanopiston rehtori. Tenojoki on omalla henkilökohtaisella panostuksella, uutteralla toiminnalla ja laajoja yhteistyöverkostojaan hyödyntämällä pystynyt pitämään yllä Itä-Karjalan kansanopistolla vuodesta toiseen monipuolisen koulutustarjonnan sekä muun Itä-Karjalan kansanopiston tarjoaman vireän toiminnan. Koulutustarjonta ja muu toiminta ovat houkutelleet opistolle opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiston toiminnalla on merkittävä positiivinen vaikutus ja näkyvyys koko Savonlinnan alueelle.

Aktiivisena loma-asukkaana lähes puolet vuodesta Haukiniemessä viettävä Pekka Vettenranta on yksi Savonlinnan seudun merkittävimpiä matkailuinvestoreja. Vettenrannan sijoitusten alku kantaa jo 16 vuoden päähän, jonka jälkeen hän on ollut usean miljoonan panostuksella mukana mm. Oravin alueen matkailuyrityksissä. Pekka Vettenranta on edelleen aktiivisesti mukana Oravin alueen matkailun kehittämisessä, tällä on merkittävä positiivinen vaikutus ja näkyvyys koko Savonlinnan alueelle.

Savonlinna-mitalit jaetaan vuosittain kaupungin syntymäpäivänä, Pyhän Olavin päivänä 29. heinäkuuta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtajista ja kaupunginjohtaja luovuttavat Savonlinna-mitalit Pyhän Olavin päivän juhlan avajaistilaisuudessa klo 11.00 Ravintola Waahdon terassilla.

Savonlinna-mitali myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Savonlinnan kaupungin hyväksi. Ansiokkaaksi toiminnaksi voidaan katsoa mittava panos Savonlinnan kaupungin luottamusmiehenä, viranhaltijana tai työntekijänä, tai yleistä tunnustusta saanut toiminta, joka on edistänyt Savonlinnan kaupungin aineellista tai henkistä rakentamista, sekä tekoa, joka savonlinnalaisen suorittamana on tehnyt Savonlinnan nimeä tunnetuksi myönteisellä tavalla ja jolle annetaan arvoa Savonlinnan kaupungin ulkopuolellakin.

Vuosittain jaettavien mitalien määrästä ja myöntämisestä päättää kaupunginhallitus. Kaupungin hallintokunnilla ja savonlinnalaisilla järjestöillä on oikeus tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä mitalin myöntämisestä.