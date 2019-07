Musiikkia ja muikkuja ikäihmisten kesätapahtumassa – Aino Käyhkön testamenttirahasto mahdollistaa tilaisuuden tänäkin vuonna

0

Kesätapahtuma tuo ikäihmisille ohjelmaa Kerimäelle. Tiistaina 6. elokuuta vietettävä Ikäihmisten kesätapahtuma on tänä vuonna tarkoitettu kotona asuville kerimäkeläisille ikäihmisille. Ikärajaa tapahtumaan osallistumiselle ei kuitenkaan ole.

Kolmisen tuntia kestävässä tapahtumassa on tarjolla Puruveden muikkuja lisukkeineen ja lopuksi kahvit. Tapahtumassa esiintyy trubaduuri Matti Muhonen laulullaan ja tarinoillaan. Kaupungin tervehdyksen välittää hallintojohtaja Aki Rasimus.

Tapahtuma mahdollistaa tuttavien tapaamisen ja kuulumisten vaihdon kesäisissä tunnelmissa. Kirkonkylän alueelta järjestetään linja-autokuljetus.

Tilaisuuden järjestämisen mahdollistaa Aino Käyhkön Kerimäen kunnalle tekemä testamenttilahjoitus.

Testamenttilahjoituksen mukaan testamentatut varat määrättiin käytettäväksi lyhentämättömänä kerimäkeläisten vanhusten kuntoutus- ja virkistystoimintaan.

Kuntaliitoksen myötä varojen hallinta siirtyi Savonlinnan kaupungille, joka on rahastoinut varat Aino ja Veikko Käyhkön testamenttirahastoksi. Kaupunginhallitus on nimennyt varojen käytön suunnittelua ja toteutusta varten erillisen työryhmän.

Varojen käytön lähtökohtana on mahdollistaa tapahtumiin ja palveluihin osallistuminen kattavasti koko kerimäkeläiselle vanhusväestölle.

Tämänvuotinen varojen käyttösuunnitelma toi iloisia uutisia myös palvelusetelin muodossa.

Suunnitelman mukaan kesätapahtuman lisäksi merkittävin osuus varoista kohdistuu 75 vuotta täyttäneille kerimäkeläisille vanhuksille, joille on tarjottu palveluseteliä.

Setelit jaettiin kevättalven aikana ja niitä voidaan käyttää tämän vuoden aikana Kerimäellä hyvinvointipalveluihin tai kuntosalilippuihin Liikuntahallille.

Ikäihmisten joulujuhla järjestetään tulevan marraskuun 27 päivänä Kerimäen seurakuntakodilla.

Ikäihmisten kesätapahtuma. 6.8. Klo 12 alkaen. Pääkannantie 35.