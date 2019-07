Lapintiiralla ennätyslento

0

Lapintiira on tiukasti meren rannikon ja Pohjois-Suomen sisävesien lintu. Se on vielä sirompi ja pitkäpyrstöisempi kuin lähisukulaisensa kalatiira, joka on monin verroin yleisempi laji Etelä-Suomea myöten.

Muutamia lapintiirapareja on pesinyt eteläisellä Saimaalla, mutta Puruvedelle laji ei ole kotiutunut. Punkaharjulla ja Kerimäellä on havaittu pari kertaa muuttovieraita loppukeväällä ja -kesällä.

Lapintiiran edestakaisen, noin 70 000 kilometrin muuttomatkan vaiheet on selvitetty 1,1 grammaa painavalla geopaikantimella. Jäämereltä heinäkuun loppupuolella lähteneet linnut tankkaavat Azorien kohdalla planktonin seassa uivia pikkukaloja ja jatkavat kahdeksikon muotoista reittiä kohti Etelänapamannerta.

Paluumatkalla lapintiirat kiertävät silmukkansa päinvastaiseen suuntaan.

Kuten monilla pohjoisen lokkilinnuilla lapintiiroilla on pitkä ikä ja pienet, yhden, kahden munan pesyeet. Kun poikaset ovat kuoriutuneet karulla luodolla vailla pesän suojaa, emot suojelevat niitä äkäisesti. Luodolle ajattelemattomasti maihin noussut häirikkö voi saada terävän nokan iskun päähänsä.