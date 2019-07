Tuunaansaaressa suotuisaa kehitystä

0

Muutamaksi vuodeksi hiljentynyt Tuunaansaaren taidekeskuksen alue heräilee pala palalta uuteen eloon. Reilu vuosi sitten jyrähtivät luolassa ensimmäiset Luola Events -tapahtumat käyntiin ja nyt palaillaan maan päällä vanhoille juurille taidenäyttelyn- ja tapahtuman muodossa.

Punkaharju Art Up -viikot täydentävät hienosti seudun tapahtuma-tarjontaa, kun vain vielä yleisö löytäisi paikalle. Harmillista, jos huolella suunniteltu ohjelmatarjonta hukkuu tuuleen kenenkään näkemättä, kuulematta ja kokematta sitä, kuten ensimmäisenä päivänä kävi. Sosiaaliseen mediaan nojaava tiedotus ei tällä kertaa toiminut järjestäjän odottamalla tavalla.

Tuunaansaaren uudet tapahtumajärjestäjät toivovat saavansa käyttöön vanhan Retretti-tuotemerkin, mikä eittämättä toisi potkua markkinointiin ja näkyvyyttä nopealla aikataululla.

On kuitenkin täysi syy uskoa, että Tuunaansaareen kehkeytyvä taide- tiede- ja tapahtumakeskus löytää yleisönsä ilman vanhaa perinnettäkin, mikäli Retretti-brändiä ei paikalla enää voida hyödyntää.

Luola Events on jo tehnyt pohjatyötä luolan tunnetuksi tekemiseksi, joten matkalla Tuunaansaaren tulevaisuuteen ollaan jo. Sen lisäksi paikka voi hyödyntää parasta mahdollista brändiä, Punkaharjua, jota ei erikseen tarvitse esitellä ainakaan kotimaan kävijöille.

Seudun luonto, valmiit matkailutuotteet ja rakenteet antavat vankan tukinojan lähteä kehittämään mielenkiintoista käyntikohdetta kansainvälisillekin matkailumarkkinoille, kuten tapahtumatuottajat kaavailevat. Kehittämisessä on tietysti muistettava kestävyyden ulottuvuudet sekä luonnon että alueen asukkaiden näkökulmasta, mutta muuten ei kannata jarrutella, vaan painaa kaasua kun kone on jo saatu käyntiin.