Puruvesi-seminaari pitää kartalla järven tilasta – Esittelyssä Puruveden tarinakartta ja keskeisten hankkeiden eteneminen

Puruvesi-seminaari tuo jälleen tänä vuonna esiin Puruveden tilaa. Seminaari järjestetään lauantaina 27. heinäkuuta ja on osa vuonna 2016 alkaneen FRESHABIT-hankkeen tiedotusosiota. Pro Puruvesi on tiedottamisesta päävastuussa Puruveden osalta. Seminaarissa on läsnä useita esiintyjiä.

– Useat esiintyjät tulevat seminaariin kesken kesälomien. Se on omalta osaltaan osoitus tärkeiden toimijoiden vahvasta sitoutumisesta Puruveden vesiensuojeluun ja Puruvedellä meneillään oleviin hankkeisiin, sanoo Pro Puruvesi ry:n puheenjohtaja Reijo Jantunen.

Seminaarissa keskeisimmät FRESHABIT-hankkeen Puruvedellä toimivat tahot kertovat, mitä hankkeessa on viime aikoina tehty, ja mitä tullaan lähiaikoina tekemään.

Seminaarissa esitellään ensimmäistä kertaa työn alla olevaa Puruveden tarinakarttaa sekä tulevaa mobiilisovellusta FRESHABIT-hankkeen tiimoilta tehtävistä vesiensuojelurakenteista.

Tarinakartan kaivo-teemaan liittyen seminaarissa tuodaan esille Pro Puruveden talvella 2019 ottamien Puruveden neljän vesinäytteen kaivovesikriteerien täyttyminen. Karelia-ammattikorkeakoulu teki Pro Puruveden toimeksiannosta Savonlahdella ja Kuonanjärvellä sedimenttitutkimuksia. Tutkimukset osoittivat konkreettisesti, miten huono tilanne Puruveden mahdollisesti pahimmalla valuma-alueella ja Puruveden Savonlahdella vallitsee.

Sedimenttitutkimuksen tuloksista on seminaarissa kertomassa tutkimustyöstä vastannut Karelia AMK:n edustaja.

Viime vuonna käynnistynyt OPERANDUM-hanke on myös seminaarissa esittelyssä. Hanke on kansainvälisen Italian Bolognan yliopiston johtama, ja Puruvesi on siinä Suomen ainut kohdealue. Hankkeesta tavoitteineen on kertomassa Luonnonvarakeskuksen edustaja.

Tapahtumassa halukkailla on lisäksi mahdollisuus tutustua opastettuna Karjalan Kievarin lähellä olevaan Lessinpuron kosteikkoon taikka Naaranlahden kosteikkoon. Liikkuminen tapahtuu omilla ajoneuvoilla.

Pohjoiskarjalalainen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskonen tuo seminaariin valtiovallan tervehdyksen. Kiteen kaupungin tervehdyksen välitää kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esa Lahtela.

Puruvesi-seminaari. 27.7. Leveäkiventie 1. Ilmainen tulokahvi klo 9.30 alkaen. Tilaisuus kaikille avoin ja maksuton.