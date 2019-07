Musiikki virtaa Kolovedellä – Jazzin, kansanmusiikin ja kamarimusiikin yhdistelmä herättää kalliomaalaukset henkiin

0

Kolovedellä nautitaan piakkoin musiikin tunnelmasta. Toista kertaa järjestettävä Kolovesiviikko tuo tänäkin vuonna kirkkovenesoudun Ukonvuorelle. 27. heinäkuuta järjestettävässä Muinaissoudut ja yötulet -tapahtumassa päästään myös nauttimaan Pedesis-kokoonpanon musiikista.

Kokoonpanoon kuuluu viulunsoittaja-laulaja Biliana Voutchkova, trumpetissa Tom Arthurs ja kitarassa Markus Pesonen. Yhteistyö on jatkunut pitkään. Kansainväliset muusikot ovat tavanneet toisensa alun perin Berliinissä kymmenen vuotta sitten. Kolovedellä kokoonpanoon liittyy myös Sirkka Kosonen laululla ja rummulla.

Pedesis viettää enemmänkin aikaa Savonlinnassa. Kokoonpano esiintyy esimerkiksi Savonlinnan kulttuurikellarissa ja äänittää musiikkiaan Kerimäellä.

– Äänitämme musiikkia Kerimäen kirkossa. Paikkana se on inspiroiva ja puu on hieno elementti akustiikan kannalta, kertoo kokoonpanossa kitaraa soittava Markus Pesonen.

Kokoonpanolta kuullaan Kolovedellä jazzin, kansanmusiikin ja kamarimusiikin yhdistelmä.

Kalliomaalaukset täydentävät musiikillisen kokemuksen. Kuulija voi virittyä tunnelmaan ja entisaikojen myyttisyyteen. Pesonen kuvaileekin musiikkia maalailevaksi, äänimaisemia luovaksi.

– Akustinen arkeologia tutkii paikkojen akustiikkaa ja esimerkiksi sitä, miten se on vaikuttanut niihin ratkaisuihin, minne kalliomaalauksia on tehty. Voidaan ajatella, että paikat ovat olleet ihmisille pyhiä akustistenkin ominaisuuksiensa vuoksi. Paikka on hieno musiikkiesitystä ajatellen, Pesonen sanoo.