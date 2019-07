Mäntyniemessä kuullaan Pohjoisia romansseja -konsertti sunnuntaina

0

Heinäkuun viimeisenä sunnuntaina Kesälahdella Mäntyniemen kartanossa pidetään konsertti, joka on saanut nimekseen nimeksi Pohjoisia romansseja. Taiteilijoiden valitsema ohjelma on saanut innoituksensa Mäntyniemen hämyisestä salista, joka suorastaan huokuu tsehovilaista tunnelmaa. Heidän kuvitelmissaan tällainen musiikki olisi voinut kaikua joskus 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa salin pitsiverhojen takaa ulos puiden viileään varjoon.

Konsertissa kuullaan lauluja Suomesta ja naapurimaista. Teksteissä on ajan hengen mukaista kansallisromanttisuutta, aiheina usein luonto, värikäs kansankuvaus ja orastava symbolismi. Venäläisten laulujen maailma taas on väkevä ja pakahduttavan romanttinen.

Esiintyjiä on kolme: huippuluokan ammattilaiset baritoni Olli Tuovinen, pianisti Esa Ylönen ja sopraano Ulla Paakkunainen, jotka kaikki ovat Sibelius-Akatemian kasvatteja. Olli on vieraillut useissa rooleissa Suomen Kansallisoopperassa, viimeksi koko viime kauden pyörineessä Oopperan kummitus -musikaalissa yhdessä päärooleista Raoulina. Esa opettaa ja konsertoi Suomessa ja ulkomailla, lisäksi hän on mm. tutkinut ja levyttänyt Uuno Klamin pianomusiikkia sekä kirjoittanut aiheesta kirjan. Ulla on vuosien varrella esiintynyt sekä oopperanäyttämöillä että konserttilaulajana, ja viime vuosina esittänyt erityisesti vanhaa musiikkia aina keskiajalta varhaisbarokkiin eri soitinyhtyeiden kanssa.

Ulla Paakkunaiselle Kesälahti on rakas ja läheinen paikka, koska hänen isänpuoleinen sukunsa on sieltä kotoisin ja äitikin ihan läheltä, Saaren Kirjavalasta. Ulla viettänyt alueella kesiä varhaislapsuudesta saakka, ja saanut hauskoja ja lämpimiä muistoja on esimerkiksi kesäleireistä Hellaniemessä, joille hän osallistui yhdessä Sari-serkkunsa kanssa. Kesälahden hautausmaalla nukkuu viimeistä untaan hänen isänsä Esko, isovanhemmat sekä moni muu sukulainen. Siksi Ulla kokee olevansa ”äärimmäisen onnellinen siitä, että saamme tulla musisoimaan juuri Kesälahdelle”. Tervetuloa kuuntelemaan!

Konsertin järjestävät Kesälahden Kulttuuriseura ja Mäntyniemen kartano.

Pohjoisia romansseja -konsertti Kesälahdella Mäntyniemen kartanossa sunnuntaina 28.7. klo 15.00