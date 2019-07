Puruvedeltä tavattu sinilevää – Pro Puruveden mukaan sinilevä on tämän vuosikymmenen ilmiö

0

Sinilevähavaintoja on tehty jälleen tältä kesältä. Pro Puruvesi ry:n mukaan sinileväesiintymät runsastuivat Puruvedellä vasta viime viikonvaihteen aikana. Sunnuntaihin 21.heinäkuuta ajoittuneita sinilevähavaintoja tuli kymmenkunta. Määrä on koko kesän suurin.

Puruveden alkukesän sinileväpiikin siirtymisen syyksi epäillään juhannuksen jälkeistä kylmää ja tuulista säätä.

Sinilevähavainnot ovat painottuneet Ruokkeenniemen, Putkiniemen, Rauvanniemen ja Pihlajaniemen alueen selkävesien reunoille.

Puruvedellä sinilevää voidaan pitää lähes täysin tämän vuosikymmenen ilmiönä. Sinilevästä voidaan kuitenkin tehdä joitakin päätelmiä.

Esiintymien ensimmäinen piikki on yleensä alkanut juhannuksen tienoilta ja kestänyt muutaman viikon. Toinen sinileväpiikki on ajoittunut syyskuun loppupuolelta marraskuun alkupuoleen vesien viilentyessä.

Sinilevää on myös muodostunut sekä puhtailla selkävesillä että rehevöityneillä lahtialueilla. Pro Puruvesi ry:n mukaan asiantuntijoilla ei ole selkeää vastausta puhtailla selkävesillä muodostuvaan sinilevään, mutta rehevöityneiden lahtialueiden sinilevän voi nähdä kertovan Puruveden tilan heikkenemisestä ja siihen liittyvästä sinileväalttiuden lisääntymisestä.

Viranomaisten viikottaiset sinileväkatsaukset perustuvat pitkälti eri järviltä valittujen kiinteillä seurantapisteillä kerran viikossa tehtyihin havaintoihin. Puruvedellä seurantaverkostoon sisältyvä piste on Kerimäen kirkkorannassa. Pro Puruvesi vastaa kyseisen pisteen sinileväseurannasta.

Pro Puruveden mukaan kiinteän pisteen sinileväseuranta ei anna välttämättä todellista kuvaa sinilevätilanteesta. Syynä vakiopisteen epäluotettavuuteen ison järven sinilevätilanteen kuvaajana on muun muassa sinileväesiintymien paikallisuus ja sääolosuhteet, jotka vaikuttavat viikottaisen havainnon teon aikoihin.

Pro Puruvesi pitää Puruveden sinilevätilanteesta seurantakarttaa, jotka perustuu aktiivisten havainnoitsijoiden ympäri Puruvettä tekemiin havaintoihin sinileväesiintymistä.

Pro Puruvesi päivittää sinileväseurannan karttaa lähes päivittäin, mikäli uusia sinilevähavaintoja ilmaantuu.