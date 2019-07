Camri kilpailee Kuninkuusraveissa – Paluuta raviradoille edelsi pitkä tauko

0

Viime viikonloppuna St Michelin raveissa koettiin jännittäviä hetkiä. 20–21. heinäkuuta järjestetyissä kilpailuissa Punkaharjulta kotoisin oleva suomenhevonen Camri ylsi toiselle sijalle ensimmäisen sijan mennessä Välkyn Tuiskulle.

– Kilpailu meni hyvin. Camri osallistui lauantain lähtöön. Ennakkosuosikki Polara tulikin neljänneksi, mikä yllätti, kertoo Camrin omistaja Jani Konnu.

Camrilla on ollut kilpailuissa vuoden tauko. Hankosidevammasta kärsinyt hevonen vaikuttaa kuitenkin selättäneen vaikeudet.

– Kilpailu meni hienosti pitkän tauon jälkeen. Hevonen ei aristanut jalkojaan kilpailun jälkeen. Nyt vamma vaikuttaisi parantuneen.

Suunnitelmissa siintävät tulevat kilpailut. Camri tuli valituksi 2–4.elokuuta järjestettäviin Kuninkuusraveihin.

– Lauantaina on on 2100 metrin startti. Sunnuntaina alkaa 1609 metrillä ja sunnuntain viimeinen kilpailu on 3100 metriä. Siinä kyllä jyvät erottuvat akanoista.

Odotuksia kilpailun suhteen on.

– Toivotaan hyvää sijoitusta, ja että selvitään kilpailuista ilman haavereita, Konnu sanoo.