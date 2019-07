Kirkkorantasport esittelee lauantaina Kerimäen liikuntalajikirjon – mukana kuusitoista toimijaa

0

Tulevana lauantaina 27.7. täyttyvät taas Kerimäen sirkuskenttä ja liikuntapuisto toiminnasta, kun Kirkkorantasport järjestetään jo neljättä kertaa.

Kuusitoista eri urheiluseuraa, järjestöä ja muuta toimijaa esittelevät päivän ajan toimintojaan. Tapahtuma on varsin kattava katsaus kerimäkeläiseen liikuntatarjontaan.

Toimintapisteet levittäytyvät linja-autoaseman ja luontotornin väliselle alueelle. Lisäksi Kerimäen riistanhoitoyhdistyksen simulaattoriammuntaa pääsee kokeilemaan kalastajatilan teltassa.

– Suosittuun ammuntaan on perinteisesti ollut jono melkein koko ajan, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Matti Pukkila.

Rastien kiertämiseen kannustaa arvonta, johon pääsee osallistumaan keräämällä merkintöjä eri toimintapisteistä.

– Kuudella merkinnällä on arvonnassa mukana, kun palauttaa lipukkeen kahvioon, kertoo vapaa-aikaohjaaja Tarmo Malinen.

Pääpalkintona on kahdensadan euron arvoinen Firstbeat-hyvinvointianalyysi, mutta myös muita palkintoja on runsaasti.

Etelä-Savon Vuoden urheiluseurana palkittu Kerimäen Judonoko pitää judonäytökset klo 11 ja 12.30. Rastilla voi kokeilla ohjatusti heittoja, otteita ja sidontoja.

Judonoko ja Vuoden liikuttajanapalkittu Kerimäen apteekki tarjoavat kahdellesadalle ensimmäiselle kahvin tai mehun sekä vohvelin, joita saa Kerimäki-seuran pyörittämästä kahviosta.

Kerimäen Urheilijoiden rastilta löytyy ainakin vinkupallon heittoa, aitajuoksua ja esterata. Kerigoflin pistellä pääsee puolestaan puttaamaan ja zippaamaan. Paikalla on uuden golfhankkeen vetäjä Essi Pajunen.

Kerimäen Liikuntanaiset tuo paikalle pomppulinnan. Suosittu Kepparikerho rakentaa alueelle keppariradan.

Olavin Rasti rakentaa kentälle nauhoista ja tolpista labyrinttisuunnistusradan, jolla voi harjoitella suunnistuksen perusteita ja sähköisät emit-leimausta.

FC Kerimäen pisteellä saa tykittää jalkapalloa sielunsa kyllyydestä. Pallon nopeus mitataan laukaisututkalla. Myös temppurata on luvassa.

Kerimäen Eläkkeensaajat opastavat boccian hienouksiin. Lajiosaamista löytyy, sillä yhdistys menestyi hiljattain pariboccian piirinmestaruuskisoissa.

Etelä-Savon Liikunta tuo alueelle kaksi angrybird-ritsaa, joilla pääsee ammuskelemaan hahmoja.

Torilla pelataan päivän ajan Puruvesi Open -katusählyturnausta Teemu Tiaisen organisoimana. Beachkentällä rullaa puolestaan beachvolleyturnaus.

Paikalla on lisäksi Kerimäen Apteekki kertomassa tarjonnastaan ja hyvinvointipalveluista.

Kirkkorantasportissa oli viime vuonna kolmisensataa kävijää. Järjestäjien mukaan palaute on ollut kiittävää ja varsinkin lapsiperheitä ohjelma on miellyttänyt.

– Tänne on tultu kantakaupungista asti, tietää ESLI:n Kalle Husso.

Kerimäen Kirkkorantasport la 27.7. klo 10-14 sirkuskentällä, liikuntapuistossa ja kalastajatilalla.