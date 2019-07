Kesäisiä sävelmiä tarjolla Savonrannan vanhassa pappilassa

0

Savonrannan kirkkopiiri järjestää ensi viikon tiistaina kesäisen ilmaiskonsertin, jossa esiintyvät oopperalaulaja Juha Kotilainen ja harmonikkataiteilija Viivi-Maria Saarenkylä.

Konsertin yksi erikoisuus on esiintymispaikka. Konsertti pidetään Savonrannan vanhassa pappilassa Viitaniementien varressa. Paikassa ei ole aiemmin pidetty yleisötilaisuuksia.

Vanha pappila siirtyi yksityisomistukseen vuonna 1970 ja päätyi sittemmin omistajasuvun kesänviettopaikaksi. Pappilan nykyinen omistaja Mirja Mappes kertoo, että alkuperäisasuun jäänyttä rakennusta on kunnostettu pikkuhiljaa, vanhaa kunnioittaen.

Viivi-Maria Saarenkylä ja Juha Kotilainen ovat pitäneet parin vuoden ajan yhteiskonsertteja, joissa Saarenkylä säestää Kotilaisen laulua harmonikalla.

– Luvassa on kaikille tuttuja kesäisiä sävelmiä, pääosin kotimaisia. Ohjelmisto ratkeaa yleensä lopullisesti vasta viime hetkillä, vähän tunnelman mukaan, kertoo Saarenkylä.

Yhteiskonsertti Juha Kotilainen, laulu ja Viivi-Maria Saarenkylä, harmonikka ti 23.7. klo 17 Savonrannan vanha pappila, Viitaniementie 97. Vapaa pääsy.