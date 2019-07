Kolovesiviikko herättää historian ja luonnon – Viikko huipentuu Perinnepäiviin ja Kotiseutujuhlaan

0

Enonkoskella vietetään jälleen heinäkuun lopussa Kolovesiviikkoa, Perinnepäiviä ja Kotiseutujuhlaa. 22–27.heinäkuuta vietettävä Kolovesi- ja luontoviikko järjestetään toista kertaa. Tapahtuma muistaa Koloveden luontoa ja nostaa esiin alueelle aikoinaan saapuneiden ensimmäisten asukkaiden reittejä ja riittejä.

Viikko alkaa Kotkuinniemen arkeologisilla kaivauksilla. Maanantaina 22.heinäkuuta alkavat kaivaukset kestävät koko viikon. Kaivamiseen osallistuminen maksaa aikuiselle 25 euroa, mutta on lapsille ja nuorille maksuton. Lapsille on järjestetty tapahtumaan myös muuta arkeologiaan liittyvää oheistoimintaa.

– Kaivauksia voi tulla myös ihan vain katselemaankin, kertoo kulttuuriosuuskunta Vehrän toiminnanjohtaja Katja Kuuramaa.

Ohjelmassa on myös muuta historiaan ja luontoon liittyvää tapahtumaa. Enonkosken kirjastossa on esillä Savonlinnan seudun koululaisten koostama Mullankaivajat Saimaalla -näyttely.

Ensi viikon torstaina on mahdollista tutustua oppaan mukana koskenrannan ympäristön luontoon. Monimuotoinen koskenranta -luontokävely alkaa klo 16 ja on maksuton.

Muinaissoudut ja muinaistulet -tapahtumaa vietetään lauantaina Kolovedellä klo 17 alkaen. Tapahtumassa kuullaan musiikkia Sirkka Kososen ja Pedesis-kokoonpanon yhteisesityksenä. Kirkkovenesoutu vie Ukonvuorelle, ja ohjelmassa on myös yötulet, nokipannukahvit sekä purtavaa nuotiotulilta. Osallistuminen on maksullinen.

Viikko huipentuu sunnuntaina Enonkoski-seuran järjestämään kotiseutujuhlaan. Tapahtuma alkaa klo 10 jumalanpalveluksella ja jatkuu vierailulla sankarihaudoilla. Sankarihautojen jälkeen on vuorossa ohjelmaa seurakuntatalolla.

Juhlan jälkeen kirkon puisto vihitään entisen rovastin Jaakko Hohdin mukaan Jaakon puistoksi.

– Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita tapahtumaan, toivottaa Enonkoski-seuran varapuheenjohtaja Helena Auvinen.

Kolovesiviikko 22.-27.7. Kotiseutujuhla 28.7. klo 10 alkaen.