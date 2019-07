Pääsky veden pinnalla

0

Vanha kansa nimitti oudoimmat linnut tutuimman ja tärkeimmän linnun mukaan. Näin syntyivät esimerkiksi merimetso ja meriteeri, lapinharakka ja tervapääsky.

Vanhan kansan nimet saivat huutia, kun nimistökomitea pääsi niihin käsiksi. Tervapääsky ja vesipääsky saivat sentään armon, vaikka ne eivät ole pääskyjä. Vesipääsky on kahlaaja ja kaukana pääskyistä.

Ehkä vesipääskyn hyönteisravinto ja kepeä liikehdintä veden pinnalla olivat perusteena linnun nimeen. Uimatyylillään lintu saa pienet hyönteiset syvemmältä vedestä noukittavakseen.

Vesipääsky kuuluu sarjaan pohjoisia kahlaajia, joiden kanta on huvennut nopeasti elinvoimaisesta vaarantuneeksi. Vesipääsky on taantunut Lapin lajiksi, jonka pesiä on nykyään turha etsiä Oulun eteläpuolelta.

Suolämpäreet ja rantaniityt allikoineen ovat vesipääskyn pesimämaastoa. Muuttomatkoilla ne levähtävät kahlaajarannoilla ja joskus järven selälläkin. Puruvedellä laji ei ole vuosittainen muuttovieras, mutta se on silloin tällöin havaittu selillä ja joskus Kerimäen Jouhenlahdella.

Keväällä vesipääskyn voi hyvällä onnella havaita touko-kesäkuussa, jolloin muuttavat pohjoiseen menijät.

Tähän aikaan vuodesta vesipääskyt ovat jo matkalle etelään, jopa Intian valtamerelle saakka. Ensin lähtevät naaraat, jotka ovat jättäneet poikaset koiraiden hoteisiin.