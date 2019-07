Etelä-Savon järvien levätilanne edelleen maltillinen – yleisöilmoitus Kulennoisista

0

Sään lämmetessä sinilevät voivat aktivoitua, mutta toistaiseksi Etelä-Savon vesissä haitalliset levät ovat vähissä.

Yleisöilmoituksia sinilevistä on tullut Savonlinnan Kulennoisista, MIkkelin Ylimmäiseltä ja Hirvensalmen ja Pertunmaan puoleiselta Suonteelta.

– Etelä-Savon seurantaverkkoon kuuluvista kohteista Puulan Ruovedenselällä lievä sinileväkukinta jatkuu jo viidettä viikkoa, mutta muilla kohteilla sinilevää ei tällä viikolla ole havaittu, Ely-keskus tiedottaa.

Etelä-Savon järvien levätilannetta seurataan säännöllisesti 17 järvikohteella ja havaintopaikat kuvaavat Etelä-Savon levätilannetta yleisellä tasolla.

Sinilevähavaintojen määrä on ajankohtaan nähden tyypillinen. Järvien pintalämpötila on alle 17 astetta Kyyveden ja Haukiveden Oravin mittauspisteillä, mikä on noin neljä astetta normaalia viileämpää. Sinilevät saattavat paikoin runsastua, mikäli lämpötilat kohoavat ennustetusti ensi viikolla.

Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia.

Valtakunnallinen leväkatsaus laaditaan ja julkaistaan viikoittain torstaisin 6.6.- 29.8.2019. Valtakunnallisen katsauksen tiedot perustuvat havaintoihin noin 250 jatkuvassa levätilanneseurannassa olevalta kohteelta.

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 0800 147 111 tai 09 471 977 (24 h/vrk).