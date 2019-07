Avoimuudella parempaan tulokseen

0

Punkaharjun entinen kunnantalo, Punkaharju-talo saa elokuussa uutta elämää Punkasalmen esioppilaiden ryhmästä, joka on alkavalla kaudella monilukuisempi kuin menneinä vuosina.

Eskareiden entinen tila alakoulun siipirakennuksessa ei enää kokonsa puolesta sovellu esioppilaiden käyttöön, ja uudet tilat eskareille on päätetty muuntaa Punkaharju-talon yläkertaan.

Juttua tehdessä ei selvinnyt, kuka päätöksen esiopetuksen uudesta toimitilasta teki. Kaupungin tilapalveluista kuitenkin vakuutetaan, että Punkaharju-talon yläkertaan saadaan toimivat tilat esiopetukselle, eikä esiopetus ole häiriöksi talon muille toiminnoille tai vuokralaisille.

On hyvä, että liian vähäisellä käytöllä ollut, keskeisellä paikalla sijaitseva talo saadaan tehokkaammin hyödynnettyä ja samalla lämmin tila käyttöön.

Punkaharju-talon kaikki yritysvuokralaiset eivät kuitenkaan usko esiopetuksen ja yritystoiminnan häiriöttömään yhteiseloon, mikä on hyvin ymmärrettävää. Talossa on avoimia, kaikuvia tiloja, joissa pienimpien käyttäjien äänet voivat hyvinkin tehdä levottoman vaikutelman. Toisaalta suunnitelmien pimittäminen vuokralaisilta koetaan loukkaavana, koska kyse on merkittävästä käyttötarkoituksen muutoksesta virastokäyttöön rakennetussa talossa.

Lapset ovat iloinen asia virastotalossakin, mutta on aivan totta, että avoin vuorovaikutus päätöstä tehdessä olisi ollut kohteliasta kaikkia toimijoita kohtaan.

Hieman oudolta tuntuu myös keskeisen ja kauniin arvokiinteistön käyttö, joka tuntuu sattumanvaraiselta ja suunnittelemattomalta. Taloon ollaan sijoittamassa milloin mitäkin aina kirjastosta ja yritystoiminnasta esiopetukseen, eikä kokonaisnäkemystä taida olla olemassakaan. Toivottavasti sellainen vielä löytyy, sillä Punkaharju-talo on helmi Kauppatien varrella.