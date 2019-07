Metsäsuhdetta vahvistamassa – Metsäntietäjä-leiri järjestettiin ensimmäistä kertaa

0

Mitä on metsä ja millaisia tunteita se herättää? Miten metsää voi tutkia ja tarvitseeko sitä hoitaa? Miten metsässä kasvava puu päätyy lahopuuksi tai huonekaluksi?

Näitä kysymyksiä pohdittiin Metsäntietäjä-leirillä Metsämuseo Luston pihapiirissä Punkaharjulla viime viikolla. Viisipäiväinen päiväleiri järjestettiin ensimmäistä kertaa, mutta Savonlinnan kesäyliopiston tarkoituksena on järjestää metsäinen tiedettä ja taidetta yhdistävä leiri myös ensi kesänä.

Toinen leirin ohjaajista, Sari Nyrhinen, kertoi, että tiede- ja taidekasvatuksella on tärkeä merkitys ihmisen kasvulle ja ajattelun kehittymiselle kohti kokonaisvaltaista ihmiskuvaa.

– Tämä on se sukupolvi, joka ratkaisee maapallon tulevaisuuden esimerkiksi metsänhoito- ja talouspäätöksillään.

”Pommilaboratorio” oli leirillä todella suosittu. Lapsista oli kiva päästä sekoittamaan soodaa ja etikkaa pääsiäismunakotelossa ja saada aikaan toivottu reaktio.

Jenni Saajanlehtoa, 9, kiinnostaa tiede ja tähdet.

– Meillä on kotona kaukoputki ja kiikarit, joilla katselemme iskän kanssa taivaalle. Pikkupommeja on ollut kiva tehdä.

Leirillä tutustuttiin monipuolisesti metsään ympäristönä, erilaisten eläinten kotina, ruokakauppana sekä virkistävänä, ihmeellisenä ja salaperäisenä maailmana ja arvokkaan puuraaka-aineen lähteenä.

Leiriläiset tekivät pieniä maastotutkimuksia ja perehtyivät metsäasiantuntijan opastuksella puiden mittaamiseen, vuosirenkaiden laskemiseen ja esilaisiin metsätyyppeihin sekä pääsivät tekemään puun elinkaaritutkimusta.

Myös jokamiehenoikeuksiin ja erätaitoihin tutustuttiin sekä hyödynnettiin kevyitä paikkatietojärjestelmiä ja -sovelluksia.

Leiriläiset työstivät bio-, puu- ja kasvimateriaalia taiteellisesti ja toteuttivat ympäristötaiteellisen vesiväri- ja mustetyön.

Helmi Huoman, 10, maalasi UV-väreillä itselleen huomiolippistä tulevia metsäretkiä varten. Samoja värejä hän käytti myös maalatessaan kansiotaan ulkopuolelta. Tuunattuun kansioon on kiva laittaa vaikka omia piirustuksia.

Helmi viihtyi leirillä, sillä hän tykkää taiteesta, mutta myös metsä kiinnostaa.

– Metsä on tuttu paikka, sillä asun metsänreunassa ja liikun myös papan kanssa paljon metsässä. Metsä vaikuttaa mystiseltä paikalta, siitä kerrotaan paljon tarinoita.

– Metsässä myös rauhoittuu, jos jokin ärsyttää.

Minea Lintunen, 8, haki leiriltä muun muassa uusia taidetekniikoita, joita hän voisi kotona soveltaa.

– Olemme tehneet taidetta ja tuunanneet erilaisia juttuja. Päivät eivät tunnu pitkiltä, kun on kivaa tekemistä.

Hän sai leiriltä myös uusia ystäviä.

Minea käy metsäretkillä, marjastaa ja sienestää.

– Asun metsän keskellä ja leikin paljon metsässä. Sieltä löytyy vaikka mitä kivaa leikkiin, esimerkiksi puun kaarnaa ja keppejä sekä kiviä kioskiin.

Metsä ei ole hänestä pelottava vaan pikemminkin rauhoittava paikka.

– Liikkuminen metsässä porukalla on hauskempaa, vaikka tykkään liikkua metsässä yksinkin. Jos on huono päivä, metsä rauhoittaa.

Aurinkoisena päivänä Minea saattaa vain pötkötellä sammalmatolla.

Lintuharrastajat Oskari Saunisto ja Veikka Kosonen viihtyivät leirillä ja ovat tulossa uudelleen, jos aikataulut osuvat kohdilleen.

– Pommien rakentaminen ja retkeily olivat parasta, se, kun sai kävellä luonnossa. Hirveästi siellä ei lintuja kyllä ollut.

Myös makkaranpaisto ja mittauslaitteiden käyttäminen kuuluivat leirin kohokohtiin.