Punkaharjun sopimuspalokunnan kalustoa päivitetty – Ajoneuvokalusto nyt ajan tasalla

Punkaharjun VPK:n ajoneuvokalustoa on kevään aikana päivitetty. Vuoden 2015 sammutusauto saapui Pieksämäeltä täydentämään palokunnan välineistöä. Edellinen sammutusauto oli vuodelta 1997.

- Uusi auto on maastokuntoisempi ja siitä löytyy paremmat tiepelastusvälineet, kertoo Tuomo Jääskeläinen, Punkaharjun sopimuspalokunnan päällikkö.

VPK:n säiliötauton säiliö on myös uusittu.

- Säiliötauton pumppu ja hälytyslaitteet uusittiin viime syksynä. Katolta löytyy myös uusi vesitykki, Jääskeläinen kertoo.

Ajoneuvokalusto onkin Punkaharjulla nyt ajan tasalla. Palokunnalta löytyvät uuden sammutusauton ja uusitun säiliöauton lisäksi kaksi venettä, moottorikelkka, mönkijä ja miehistönkuljetusauto.

- Maasto- ja vesistövahingot pystytään nyt hyvin hoitamaan, Jääskeläinen vahvistaa.