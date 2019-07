Jatkosodan suuret torjuntataistelut käytiin 75 vuotta sitten – JR 7 mukana Siiranmäen ja Äyräpään – Vuosalmen taisteluissa

0

– Suomen hallitus ja puolustusvoimain ylipäällystö tunnustavat Suomen asevoimien täydellisen häviön sodassa SNTL:ää vastaan ja ilmoittavat Suomen ehdottomasta antautumisesta pyytäen lopettamaan sotatoimet.

Näin alkaa Neuvostoliiton etukäteen Suomea varten laatima antautumisasiakirja. Ja näin se jatkaa saneluaan:

– Antautumisehtojen täyttämiseksi ja SNTL:n etujen turvaamiseksi Neuvostoliiton sotavoimien ylipäällystö – omin asevoimin ja oman harkintansa mukaan – miehittää osittain tai kokonaan Suomen alueen, sen satamat, Ahvenanmaan saariston ja Suomenlahden saaret.

Edelleen asiakirja sanelee, että

– Kaikki suojeluskunnan jäsenet on internoitava ja … matkustaminen suomen rajojen ulkopuolelle ja saapuminen maahan kielletään kaikilta ilman Neuvostoliiton sotavoiminen ylipäällystön lupaa.

Kaikkiaan 56 pykälää toinen toistaan ankarampia vaatimuksia.

Sotiemme veteraanien – miesten ja naisten – ansiosta tätä asiakirjaa ei koskaan allekirjoitettu. Kesällä 1944 Suomen kohtalo oli veitsen terällä, mutta murskaavan ylivoimainen vihollinen onnistuttiin ylipäällikkö Mannerheimin johdolla pysäyttämään ja turvaamaan Suomen itsenäisyys.

Kannaksen suurtaisteluissa Siiranmäessä ja Vuosalmella taistelivat myös Puruveden seudulla perustettu JR 7 eli Tyrjän rykmentti ja savolaisrykmentti JR 49. JR 7:n I Pataljoona perustettiin kesällä 1941 Kaartilassa. II P ja III P perustettiin Kerimäen Kumpurannassa.

Perustamisesta vastasi Savonlinnan suojeluskuntapiiri. I ja II P koottiin varusmiehistä eri puolilta Suomea ja III P koostui Kiteen ja Kesälahden reserviläisistä ja nostomiehistä.

Neuvostoliiton suurhyökkäys alkoi Karjalan kannaksella 10. kesäkuuta 1944 massiivisen tulivalmistelun jälkeen. Painopistesuunnassa Pääasema eli etuasema murtui Valkeasaaressa heti samana päivänä ja suomalaiset joutuivat vetäytymään taaempaan VT-asemaan (Vammelsuu-Taipale-linja). Valtavalla ylivoimalla puna-armeija vyöryi eteenpäin ja VT-asema murtui Kuuterselässä 14. kesäkuuta.

VT-asema kuitenkin piti Siiranmäessä, missä everstiluutnantti Adolf Ehrnroothin johdolla saavutettiin ensimmäinen ja ehkä ratkaisevin torjuntavoitto kesäkuun puolivälissä. Siiranmäessä kunnostautui myös JR 49:n riveissä taistellut punkaharjulainen 19-vuotias sotamies Eero Seppänen, joka panssarikauhullaan kylvi tuhoa ja pelkoa vihollisen keskuudessa. Yhden vuorokauden aikana hän tuhosi kuusi vihollispanssaria ja myöhemmin vielä yhden. Tällä oli ratkaiseva merkitys taistelun kulkuun. Seppänen sai tästä ”pahanteostaan” Mannerheim-ristin.

Siiranmäki osoitti, että vihollinen on pysäytettävissä. Jos Siiranmäki olisi murtunut, niin puna-armeija olisi päässyt suomalaisten selustaan ja edellytykset Neuvostoliiton hyökkäyksen pysäyttämiselle olisivat huvenneet olemattomiin. Siiranmäen torjuntavoitto antoi aikaa omien joukkojen ryhmittämiseen kolmannelle puolustuslinjalle eli VKT-asemaan (Viipuri -Kuparsaari – Taipale -linja).

Siiranmäestä jouduttiin luopumaan, koska VT-asema oli murtunut ja Mannerheim oli antanut käskyn vetäytyä viivyttäen VKT-asemaan. Joukot irtautuivat Siiranmäestä 17. kesäkuuta yöllä ja ryhmittyivät puolustukseen Vuosalmelle. Mutta kuten everstiluutnantti Ehrnrooth totesi, niin Siiranmäestä lähdettiin esimiehen käskystä eikä ryssän painostuksesta.

Viipurin menetys 20. kesäkuuta lähes taisteluitta oli traumaattinen kokemus koko Suomelle. ”Viipuri on mänt, kaik on mänt”. Mutta ei sittenkään. Vihollisen hyökkäykset torjuttiin heti Viipurin laidalla Tienhaarassa, missä suomalaiset tykistötulellaan pysäyttivät vihollisen jo ryhmitysalueilla.

Viipurin koillispuolella vihollinen sai murtuman VKT-asemaan ja pääsi etenemään ensin Taliin ja sitten Ihantalaan. Alueella käytiin kesä-heinäkuun vaihteessa Pohjoismaiden kaikkien aikojen suurin ja yksi koko toisen maailmansodan suurimmista taisteluista. Vihollinen pysäytettiin. Ihantalassa lyötiin Suomen ovi säppiin.

Äyräpään – Vuosalmen alueella käytiin Karjalankannaksen viimeinen suurtaistelu. Vihollisen hyökkäykset alkoivat 4. heinäkuuta ja taukosivat vasta kuun puolivälissä. Suomalaiset eivät pystyneet pitämään asemiaan Äyräpäässä, vaan joutuivat vetäytymään Vuoksen yli Vuosalmelle, missä Ehrnrooth pani kaikki peliin.

Vastaiskuosastoja koottiin jopa huoltojoukoista. Ehrnroothin kerrotaan kysyneen esikunnassaan olevalta rintamalotalta, että osaako lotta ampua. Saatuaan myönteisen vastauksen Ehrnrooth oli antanut lotalle pistoolin ja käskenyt linjaan. Puna-armeija hyökkäsi Vuoksen yli ja sai sillanpääaseman Vuosalmen puolelta, mutta siihen hyökkäys pysäytettiin. Sekä JR 7 että JR 49 olivat mukana lyömässä Suomen toista ovea säppiin.

Viimeinen ovi suljettiin Ilomantsissa elokuun puolivälissä 1944. Suomi ei joutunut allekirjoittamaan antautumisasiakirjaa. Suomi oli Iso-Britannian ohella ainoa sotaa käyvä Euroopan valtio, jonka kamaralle eivät miehityssotilaat marssineet.

Suomen itsenäisyys oli sotien sukupolvelle kallis ja arvokas. Veteraanien perintö Suomelle on vapaus. Puruveden seudun kuudella sankarihautausmaalla olevat 885 hautakiveä muistuttavat meitä sotilaidemme uhrivalmiudesta.

He antoivat oman henkensä, jotta jälkipolvilla olisi tulevaisuus vapaassa maassa. Heidän muistonsa on ikuinen. Ragnar Nyholmin sanoin ”Vain kukkivat kummut nuo kalmistoiden, lie kaikki mi’ jäljellä on.”

