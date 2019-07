Karhulupamäärä kasvoi Etelä-Savossa – Kerimäen ja Savonrannan yhteisluvalla mahdollista kaataa viisi karhua

0

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on säädetty Suomessa metsästysvuoden 2019 – 2020 saaliiksi saatavien karhujen enimmäismääräksi 313 yksilöä. Etelä-Savon alueelle myönnettiin kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 40 karhun metsästämiseen. Poikkeusluvat on suunnattu alueille, joilla karhukanta on havaintojen perusteella tällä hetkellä tihein.

Poikkeuslupia suunnattiin viime vuotta enemmän Etelä-Savon itäosiin lisääntyneiden karhupentuehavaintojen ja karhujen aiheuttamien vahinkojen kasvun myötä. Alueen lupamäärä kasvoi kahdeksalla karhulla edelliskauteen verrattuna. Enonkosken, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan kuntien alueiden yhteisluvalle myönnettiin 15 lupaa. Kerimäen ja Savonrannan yhteisluvalla on mahdollista kaataa viisi karhua.

Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Mikkelin alueella on mahdollista viime vuoden tapaan metsästää kymmen otsoa.

Pieksämäen, Rautalammin ja Suonenjoen kuntia sisältävälle alueelle suunnattiin neljä poikkeuslupaa.

Haetun mukaisesti kahden karhun metsästämiseen myönnettiin poikkeuslupa Mäntyharjun, Heinäveden sekä Kangasniemen lupa-alueille.

Luonnonvarakeskus on arvioinut petoyhdyshenkilöiden kirjaamien havaintojen perusteella riistakeskus Etelä-Savon alueen karhukannaksi 260 – 280 yli vuoden ikäistä karhua. Suomessa aikuisia karhuja on noin 2100. Karhun metsästysaika alkaa elokuun 20. päivä ja päättyy lokakuun lopussa. Viime vuonna Etelä-Savon alueelta kaadettiin 30 karhua.