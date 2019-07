Tomi Viinanen Suomen Golfliiton Yläkoulu -valmennusryhmään

0

Kerigolf ry:n nuori 14-vuotias golfarilupaus Tomi Viinanen on valittu Suomen Golfliiton Yläkoulu -valmennusryhmään Vierumäelle lukukaudelle 2019 – 2020. Yläkouluun valittiin kaikkiaan seitsemäntoista alle 16 -vuotiasta pelaajaa. Koulutusohjelma noudattaa Golfliiton Talent-ryhmän ohjelmaa, jossa käytetään apuna Suomen maajoukkueiden testiohjelmaa. Talent -ryhmä on koottu 15-16 vuotisista pelaajista, jotka tähtäävät jo kansainvälisiin kilpailuihin.

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Toteuttajana on Suomen Urheiluopisto. Kyseessä on mittava panostus 7. – 9. luokkalaisille, tavoitteellisesti urheiluun suuntautuneille nuorille.

Valmennus järjestetään yhdessä Päijät-Hämeen Urheiluakatemian sekä Suomen Golfliiton kanssa. Yhteistyöverkoston keskeisimpiä tehtäviä on huippu-urheilijoiden ja huipulle pyrkivien urheilijoiden valmennuksen tukeminen ja tehostaminen sekä urheilijoiden opiskelun tukeminen.

Yläkoululeiritykselle osallistuva nuori saa siis hyvän kokemuksen siitä, mitä kaikkea huippugolf pitää sisällään ja millaiset vaatimukset se asettaa.

Tomin Viinanen odottaa innolla 15. syyskuuta alkavaa ensimmäistä valmennusjaksoa. Tomi kertoo jo palauttaneensa valmennukseen vaadittavan sitoumuksen, jossa on sovittu mm. pelisäännöt koulutukselle. Siinä sovitaan myös opiskelijan velvollisuuksista, esimerkiksi sitoudutaan noudattamaan Suomen antidoping -säännöstöä.

Tomi on tutustunut golfmailoihin ensimmäisen kerran nelivuotiaana. Tällä hetkellä hän pelaa Kerigolfin seurakilpailujen lisäksi Junior Challenge Tourilla ja harjoittelee Pro Tuomas Sistosen johdolla itsenäisesti sekä Kerigolfin junioriharjoituksissa.