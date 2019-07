Kesäkadulta Kovan päivän iltaan – Iltaa Parikkalassa tähdittävät Danny, Ray Ennis & The Original Blue Jeans sekä Juho Pitkänen Band

0

Särkisalmen Kisapirtillä palataan ensi lauantaina maineikkaiden Danny-show´iden tunnelmiin, kun yli sadan listahitin maestro taustajoukkoineen käynnistää illan. Dannyn mukana estradille nousevat The Oldies, Katja Lukin sekä Jennika Vikman.

Danny kertoo kaavan pysyneen samana ensimmäisestä show´staan 1966 alkaen.

– Kirjasin silloin, että Danny-show on ohjelma, joka vie kuulijansa musiikin mielenkiintoiseen maailmaan teatterimaisin keinoin.

Dannyn unohtumattomimpiin lauluihin kuuluvat muun muassa East Virginia, Vähän ennen kyyneleitä, Kauan, Kesäkatu ja Piilopaikka. Musiikkineuvosta tahdittavassa The Oldies-yhtyeessä soittavat Curre Andersén, Eki Sutela, Matti Saari sekä Ronski Gangistakin tuttu Hate Sjöblom, jota Danny kehuu yhdeksi maamme parhaimmista rock-rumpaleista ja -laulajista.

Legendaarisen brittiyhtyeen The Swinging Blue Jeansin perustaja ja keulahahmo Ray Ennis ehti jäädä jo eläkkeelle vuosikymmenen alussa, mutta palasi keikoille bändinimellä Ray Ennis & The Original Blue Jeans.

Ray Ennis bändeineen tarjoilee klasikkorockia sekä tietysti Swinging Blue Jeans -hittejä, kuten Hippy Hippy Shake, Good Golly Miss Moll, Shaking All Over ja You´re No Good. Bändissä soittavat Mike Sweeney, Diccon Hubard, Dave Killick ja Phill Orme.

– Rokataan niin, että kuulijoilta lähtevät sukat jalasta, Ray tuumaa tulevasta.

Ray Ennisille myönnettiin kesäkuussa kuningattaren syntymäpäivän huomionosoituksissa Britannian MBE-ritarimerkki (Member of the Order of the British Empire) palveluksista maalleen populaarikulttuurin alueella. Saman merkin Beatles sai vuonna 1964.

Kitaravirtuoosi Juho Pitkänen on omien bändiensä lisäksi soittanut muun muassa Remu & Hurriganes ja Leningrad Cowboys-yhtyeissä ja on edelleen mukana paluun keikkalavoille tehneen Remu Aaltosen Remu Plays Hurriganes -kokoonpanossa. Omaa englanninkielistä musiikkia Juho Pitkänen tekee taiteilijanimellä Kihara.

Kovan päivän iltaan Juho Pitkänen Band saapuu kokoonpanossa Juho Pitkänen, Pekka Rajamäki, Jarkko Rantanen ja Risto Kumpulainen. Luvassa on hieman Woodstock-henkeäkin, tuleehan legendaarisesta festivaalista tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta.

Kovan päivän ilta ry järjestää oman yhden illan festivaalinsa nyt 23. kerran.

Kovan päivän ilta Särkisalmen Kisapirtillä 13.7. klo 19.30-01.30.