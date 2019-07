Paola Suhonen toi paljasta pintaa Savonrannan entiselle terveystalolle – näyttely Nina Hartleysta herättelee

0

Maailman tunnetuimpiin kuuluvan pornotähden kuvia näytillä Savonrannan entisellä terveystalolla. Ajatus tuntuu äkkiseltään absurdilta, mielettömältä, mutta taiteilija ja yrittäjä Paola Suhonen sanoo aina viehättyneensä absurdeista ajatuksista.

Siksi Suhonen toi juurilleen Savonrannalle näyttelyn, jossa on paljon paljasta pintaa.

Mistään pornokuvista ei silti voi puhua, vaikka kohteena on aikuisviihteen klassikkonäyttelijä Nina Hartley. Wikipedian mukaan yli seitsemässäsadassa elokuvassa esiintynyt amerikkalaisnainen kuvaa edelleen ja on ilmeisesti maailman iäkkäin edelleen esiintyvä pornotähti.

Vaikka kuvissa näkyy rintoja ja takapuolia, alastomuus ei itsessään merkitse pornoa. Paola Suhonen luonnehtii kuviaan runollisiksi tuokiokuviksi, jotka herättelevät pohtimaan naiskuvaa ja sen vahvuutta.

– Hartley on joutunut ikäänkuin omiensa hylkimäksi, mikä on toisaalta järjetöntä. Jokainen voi toteuttaa naiseuttaan haluamallaan tavalla niin pitkään, kun se ei vahingoita muita, miettii Suhonen.

Paola Suhosen isä on lähtöisin Savonrannalta. Siellä myös Paola vietti paljon lapsuuden kesiään ja pitäjä on taas aikuisiällä tullut rakkaaksi. Suhosen sisarusten Ivana Helsinki toi viime kesänä Savonrannalle muotinäytöksen ja nyt tuli Hartley-näyttely.

Sama valokuvanäyttely nähtiin reilut kaksi vuotta sitten Helsingin Taidehallissa, missä siitä tuli vuoden katsotuimpia näyttelyitä.

Hartley-projekti sai alkunsa vuonna 2010, kun Paola työskenteli New Yorkissa taidelehden päätoimittajana. Hän lähti Los Angelesiin hakemaan Nina Hartleysta kansikuvaa erotiikkateemaan. Kohteesta oli ennakkoon vain pinnalliset tiedot.

– Lähdin perusasenteella ”yksi hyväksi käytetty tyhmä blondi”, mutta se ei pitänyt alkuunkaan paikkaansa. Pikainen tapaaminen venyikin pitkäksi.

Suhosella oli mukana 16-millinen filmikamera ja hän pyysi Hartleylta kuvauslupaa. Seuraava kohtaaminen oli vasta parin vuoden kuluttua ja siitä alkoi vuosien dokumenttiprojekti.

– Tavattiin ympäri maailmaa. Kuvasin lyhyitä kohtaamisia ja tuokiokuvia.

Tuloksena syntyi yli kahden tunnin mittainen kokeellinen dokumentti. Suhonen skannasi omalla tekniikallaan filmiruuduista yksittäisiä valokuvia, joista näyttely pääosin koostuu.

Suhonen haluaa nostaa kuvillaan esiin oman tiensä kulkijan, joka on nostettu tikun nokkaan ammatinvalinnan perusteella. Samalla hän haluaa herättää keskustelua yksilön vapaudesta ja vastuusta. Ydinkysymys on, vaikka ei itse suostuisi samoihin valintoihin, onko oikeus tuomita toisia heidän valinnoistaan.

Hauska sattuma on, että entisellä terveystalolla olevan näyttelyn kohde on alkuperäiseltä ammatiltaan terveydenhoitaja.

Savonrannassa Paola Suhonen aistii samaa pysähtynyttä runollisuutta kuin oli esimerkiksi Twin Peaks -televisiosarjassa. Yksi elokuva, Avanto-Erkki on Savonrannalta jo syntynytkin, mutta aineksia Suhonen näkisi muutenkin.

Paola Suhonen: Nina Hartley -näyttely auki Savonrannan entisellä terveysasemalla 28.6. – 18.8. klo 12-16.