Kerimäki laulaa kalastajatilalla yhdessä tasokkaalla säestyksellä

Tekeekö mieli kajauttaa rempseästi ilmoille Kulkurin valssi yhdessä kunnon säestyksellä? Tai tunnelmoida Taivas on sininen ja valkoinen, ehkä hartaammin vielä vetäistä Suvivirsi?

Tähän tarjoutuu mahdollisuus tiistaina 9. heinäkuuta Kerimäen kalastajatilalla. Kerimäki-seura järjestää yhdessä Kerimäen kappeliseurakunnan kanssa yhteislaulutilaisuuden, jossa jokainen halukas variksenpoikia myöten pääsee laskemaan äänensä ilmoille.

Idean kalastajatilan yhteislauluista ”Allsång i Skansenin” tyyliin heitti jo aikaa sitten seuran puheenjohtaja Iikka Muhonen. Nyt johtokunta otti kopin ja Kerimäki-isäntä Kari Muhonen, kuoromiehiä itsekin alkoi valmistella sapluunaa yhdessä kanttori Maria Padatsun ja Naislaulajien taiteellisen johtajan Hanna Seppäsen kanssa.

Konkreettisena tuloksena on tyylikäs, painettu lauluvihko ”Kerimäki laulaa”, josta löytyy 26 tuttua kansanlaulua tai muuten tunnettua viisua.

Mukaan odotetaan toki myös kuoroharrastajia, mutta Muhonen korostaa, että kyseessä ei ole kuorojen esiintyminen.

– Ohjelma rakentuu yleisön toiveiden mukaan niin, että kaikki saavat laulaa omalla äänellään, painottaa Kerimäki-isäntä.

Lauluiltaa vetää Hanna Seppänen. Säestäjiksi on saatu pianon kanssa tulevan Maria Padatsun lisäksi armoitettu haitarin taitaja Sirkka Kosonen.

– Odotan innolla, että pääsen kahden mahtavan muusikon kanssa vetämään yhteislauluja. Tilaisuus ei ole laulukilpailu, jossa pitäisi päteä, vaan tavoitteena on hyvän mielen tapahtuma, jossa kuka vaan voi rohkaistua laulamaan, hahmottaa Kosonen.

– Omassa nuoruudessa laulettiin yhdessä paljon enemmän. Olisi hienoa jos sellainen perinne saataisiin takaisin.

Sirkka Kosonen pääsi hieman yllättäen ja harjoittelematta yhteissoittamaan Padatsun kanssa taannoin Kallunmäen kansanlaulukirkossa.

– Jo toisesta kappaleesta lähtien tuntui kuin olisimme soittaneet yhdessä aina. On vain muutamia muusikoita, joiden kanssa yhteinen sävel on löytynyt tällä tavalla samantien, kehuu Sirkka.

Yhteislaulutilaisuus on maksuton. Kerimäki-seura järjestää pientä tarjoilua.

Avoin yhteislaulutilaisuus ti 9.7. klo 18 Kerimäen kalastajatilan teltassa.