Taikinajuuressa yksi syy ruisleivän terveellisyyteen – ruisleipänäyttely Kerimäellä heinäkuun ajan

0

Ruisleivän terveyshyödyt nousivat vahvasti esiin, kun Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro avasi heinäkuun alussa Kerimäki-seuran kotiseutumuseolle pystytetyn Ruisleipä-näyttelyn. Kiertävän näyttelyn on koonnut Maatalousmuseo Sarka.

Peitsaro viittasi keväällä Itä-Suomen yliopistossa tarkastettuun proviisori Ville Koistisen väitöskirjaan, jossa osoitettiin, että ruisjuurella on vaikutus rukiin terveyttä edistävien ominaisuuksien syntyyn. Terveysvaikutusten syntymekanismit ovat aiemmin olleet hämärän peitossa.

– Ruisleivän valmistuksessa käytettävä taikinajuuri sisältää maitohappobakteereja, joiden havaittiin taikinan hapattamisen ohessa muokkaavan rukiin sisältämiä bioaktiivisia yhdisteitä. Ne toimivat terveyttä edistävinä antidoksiantteina, totesi Peitsaro.

– Lisäksi suoliston mikrobit muokkaavat yhdisteitä sellaiseen muotoon, että ne imeytyvät helpommin ja aikaansaavat enemmän myönteisiä vaikutuksia elimistössä.

Taikinajuuressa on ruisleivän ydin. Sen tietää myös toroppalalainen Eila Puustinen, joka oli puolenkymmenen muun leivänpaistajan kanssa maistattamassa ja myymässä omia tuotteitaan. Yli 60 vuotta ruisleipää paistanut Puustinen tekee hommaa äitinsä reseptillä.

– Kodinhoitajan työtkin piti ennen aloittaa leivän- ja pullanpaistolla, ei sitä kaupasta haettu, muisteli Eila.

Yksi merkittävä ruisleivän terveyshyöty tulee Peitsaron mukaan kuidun runsaasta määrästä.

– Runsaasti kuituja syövät välttyvät ruokavalionsa ansiosta sydäninfarkteilta muita todennäköisemmin. Sydän- ja verisuoniriskien pienentymisen lisäksi kuitupitoinen ruokavalio on liitetty pienempään riskiin sairastua joihinkin syöpiin.

Ruisleivän terveysvaikutuksista on jo pitkään tiedetty niin sanottu ruistekijä, ruisleivän aiheuttama pienempi insuliinivaste vehnäleipään verrattuna. Ruistekijä johtaa verensokerin hitaampaan laskuun ja hyödyllisiin vaikutuksiin toistaiseksi tuntemattomasta syystä.

Peitsaro muistutti ruisleivällä olevan suuri merkitys suomalaisille. Kerimäellä avattu näyttely valottaa näitä merkityksiä hyvin.

Suomalainen ruisleipä ennen ja nyt -kiertonäyttely Kerimäen kotiseutumuseolla 1.7.-2.8. ma-pe klo 11-17.