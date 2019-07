Vakkalahen Lato tarjoaa nostalgisen juhlatilan

0

Vanha heinälato on saanut uuden elämän Astikkalan marjatilalla Kesälahden Sarvisalossa.

Vuonna 1965 maatilan silloisen isännän Olavi Astikaisen rakentama lato on kunnostettu hyvällä maulla.

Sitä ei ole levytetty umpeen, vaan rakennukseen on jätetty sopivasti latomainen, harvahko laudoitus.

Paikoin laudoitusta on toki hieman tihennetty, mutta ilmanvaihto toimii edelleen hyvin. Lämmittimet jatkavat hieman rakennuksen käyttökautta.

Latoon rakennettiin lattiat, portaat sekä ylätaso, jossa on baaritiski. Alhaalla on pitkät ruokapöydät. Miljöön sisustamisessa on käytetty hienosti tilan vanhaa esineistöä, kuten maitotonkkia ja -kärryjä sekä heinäseipäitä.

Tilan emäntä Hannele Astikainen luonnehtii Vakkalahen Ladon tunnelmaa idylliseksi ja maalaisromanttiseksi.

– Tämä on toimiva paikka tilaisuuksien, kokousten, tapahtumien ja juhlien järjestämiseen kesäaikaan, sanovat Hannele Astikainen ja hänen miehensä Markus Manninen.

Lato toimi vuosikymmenten saatossa heinälatona, puuliiterinä ja konevarastona, kunnes jäi pitkäksi aikaa käyttämättömäksi.

Rakennus tyhjennettiin ja kunnostettiin pari vuotta sitten Hannelen ja Markuksen häihin. Jo tuolloin oli ajatuksissa ja etukäteiskyselyjä tehty, josko ladosta saisi eri käyttötarkoituksiin muokattavissa ja vuokrattavissa olevan tilan.

Joitakin tilaisuuksia ja tilamyyntipäivää ladossa on jo pidettykin, ja ihmiset ovat tykänneet miljööstä.

Parkkitilaa on ympäristössä hyvin ja bussit mahtuvat liikkumaan alueella. Ladon viereen on rakennettu pitopalvelulle keittiö, kontti, josta löytyy kaikki tarpeellinen tiskikoneesta ja hellasta kylmäkaappiin.

Ladon pihapiirissä on myös vesi-wc.

Ladon sisätiloihin mahtuu reilusti yli 50 henkeä ja tilavalle terassille lisää. Lisätilaa saadaan, kun tuodaan sadan hengen juhlateltta ladon viereen.

Myös tilamyymälä ja kesäkahvilatoiminta sopivat Vakkalahen Ladon miljööseen mainiosti.

– Tilan hoito on jatkuvaa kehittämistä. Vaikka kesäkausi on marjatilalla kiireistä aikaa eikä lato liity suoraan marjatilan arkeen, on siinä paljon potentiaalia, sanoo Manninen.

Kyliltä on useita latoja jo purettu, mutta Astikkalan tilalla haluttiin lato säilyttää.

– Se kuuluu maalaismaisemaan, sanoo Hannele Astikainen, tilallinen neljännessä polvessa yhdessä sisarensa Outin kanssa.

Tilan vanha emäntä Maija Astikainen tarjoili Vakkalahen Ladon avajaisissa oman tilan marjoista tehtyä, raikkaanmakuista kesäsmoothieta ja maistatti tilan mansikkalajikkeita.

Mukana oli myös tunneli-Rumba. Kaikkiaan tilalla on tunneliviljelyssä noin hehtaari, puolet mansikkaa ja puolet vadelmaa.

Avomaalta Manninen odottaa parin vuoden jälkeen jälleen hieman normaalimpaa satoa, jos säät viljelijää suosivat.

Maukkaat mansikat matkaavat maailmalle Kesälahtelainen-brändin alla.