Mikko Ranta-Huitti ja Hannu Huitti Vuoden punkaharjulaiset

Vuoden 2019 punkaharjulaiset on valittu. Tänä vuonna palkinto meni Luston asemalla taidenäyttelyiden järjestämisestä tunnetuille Mikko Ranta-Huitille ja Hannu Huitille. Pariskunta osti aseman vuonna 2016 kesämökikseen, mutta avasivat aseman ovet yleisölle taiteen merkeissä.

- Tämä on kolmas näyttelykesämme täällä. Olemme saaneet punkaharjulaisilta paljon tukea ja apua, kiitos heille ja kiitos myös kesäpunkaharjulaisille, Hannu Huitti kiittelee.

Voittajien valinta oli kilpailun järjestäjille helppo.

- Reilu kolmekymmentä ehdokasta oli valittavana. Yleisöäänestyksessä reilu kolmannes äänistä meni Ranta-Huitille ja Huitille, Punkaharjun pitäjäyhdistys ry:n puheenjohtaja Juha Massinen kertoo.

Perustelut Vuoden punkaharjulaisten valinnan taustalla olivat moninaiset. Pyyteettömän työn tekeminen Savonlinnan seudun hyväksi, seudun tunnettavuuden ja maineen kasvattaminen, ympäristön entisöiminen vanhaa kunnioittaen sekä ilon ja piristyksen tuominen Punkaharjulle ovat vain muutamia esimerkkejä Ranta-Huitin ja Huitin monista ansioista.

- Tuntuu todella ihanalta, että tulimme valituiksi. Koti on aina siellä, missä on rakkautta, ja täältä sitä löytyy. Ympäristössä asuu ihania ihmisiä ja olemme saaneet täältä paljon ystäviä. Haluamme, että paikalliset pitävät taidepaikkaa tärkeänä. Olemme todella otettuja palkinnosta, Mikko Ranta-Huitti sanoo.

Kesän suunnitelmissa onkin viettää mahdollisimman paljon aikaa harjumaisemissa.

- Yritetään olla nyt kesällä täällä mahdollisimman paljon. Välillä on tosin pakko käydä Lopella. Mutta yritetään! Huitti kertoo.