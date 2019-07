Uusi Taina Ilmeeseen – Yrittäjä Taina Kupiainen tuo myös uusia palveluita Ilme Kerimäen toimintaan

0

Kun Taina Kupiainen tässä kuussa aloittaa kampaamoyrittäjänä Kerimäellä, voi sanoa että kerimäkeläisnaisen yksi unelma täyttyy. Kupiainen osti kesäkuussa Hiushoitola Taina Suomalaisen liiketoiminnan ja jatkaa Ilme Hair & Beauty -brändillä toimintaa Kerimäellä.

Liiketila, kotisivut, varausjärjestelmät ynnä muut pysyvät ennallaan, myös Ilmeen Savonlinnan toiminta jatkuu siellä toimineen toisen yrittäjän voimin ennallaan. Kerimäellä siis Ilmeen Taina vain vaihtuu.

Yli 20 vuotta seudulla kampaamoyrittäjänä toiminut Taina Suomalainen kertoo, että päätti keväällä pohdinnan päätteeksi luopua kampaamoyrittäjyydestä ja antaa tilaa uusille asioille elämässä.

Kupiaisella yrittäjän ura pääsee alkamaan mitä mieluisimmasta paikasta.

– Kävin jo nuorena Suomalaisen Tainalla asiakkaana. Tykkäsin kovasti hänestä ja hänen kampaamostaan. Yläkouluikäisenä totesinkin joskus kampaamoreissun jälkeen äidille, että jonain päivänä omistan vielä tämän liikkeen, Kupiainen naurahtaa.

Päätös yrittäjäksi ryhtymisestä syntyi Kupiaisella lopulta melko nopealla aikataululla, vaikka ajatus olikin kytenyt jo pitkään.

Kerimäellä lukion käynyt, sittemmin Ammattiopisto SAMIEdussa hiusalan perustutkinnon suorittanut Kupiainen on toiminut alalla palkkatyöläisenä viiden vuoden ajan.

Valmistumisen jälkeen yksi vuosi meni työn merkeissä Lahdessa. Sieltä hän siirtyi Savonlinnaan Prismassa sijaitsevaan HiusÄssään. HiusÄssässä Kupiainen työskenteli neljä vuotta.

– Toukokuussa Suomalaisen Taina ehdotti, että ryhtyisin jatkamaan hänen toimintaansa Kerimäellä. Myönnettävä on, että yrittäjäksi ryhtyminen mietitty paljon ja jännittää edelleenkin. Ero palkkatyöhön on suuri, kun säännöllisistä tuloista ei ole täyttä varmuutta.

Asia oli tiukassa pohdinnassa noin kuukauden ajan. Kesäkuun alussa Tainat kävivät tarkemmin keskustelua yrittäjäksi ryhtymisestä.

Sen palaverin jälkeen Kupiainen teki päätöksensä. Vahvistukseksi Kupiainen soitti vielä metsäkoneyrittäjänä pitkään toimineelle isälleen.

– Vaikka yrittäjyys vähän pelottaa, niin lähden tähän kuitenkin luottavaisin mielin. Suomalaisen Taina auttaa pääsemään alkuun ja tieto siitä, että isä tukee ja uskoo toimintaani 110 prosenttisesti, on tärkeää. Kun on kasvanut yrittäjäperheessä, niin on nähnyt mitä yrittäjyys on. Osin senkin takia rohkaistuu yrittämään itsekin.

Vaikka perusasiat Ilmeessä jatkuvat ennallaan, tuo Kupiainen mukanaan myös uusia asioita toimintaan.

Heti kun toiminta 18. heinäkuuta alkaa, palveluihin kuuluvat lisänä esimerkiksi kestotaivutukset ja ripsien pidennykset.

Oppisopimuspohjalta alkaa myös kosmetologin palveluihin perehtyminen. Kupiainen arvioi, että vuoden vaihteesta lähtien palvelutarjontaan tulevat jo jotkin jalka- ja käsihoidot.

Mahdollisesti jo ennen jouluakin. Täysimääräisemmin kosmetologin palveluita saa ensi vuoden puolella.

– Lisäksi syksystä lähtien tilaan tulee sopimusyrittäjä, joka tarjoaa hierojan palveluita.

Liikkeessä oleva tuotevalikoima uudistuu. Kupiainen kertoo panostavansa ekologisuuteen ja tuoksuttomuuteen.

Valikoimiin tulee esimerkiksi kotimaisia Optima ja No Nothing -merkkien tuotteita.

Optiman tuotteiden kerrotaan olevan täysin vegaanisia, No Nothing -sarjaa puolestaan on kehitetty yhdessä Allergia- ja astmaliiton kanssa.

Lisänä ovat myös Paul Mitchell -tuotteet. Niitä kuvaillaan korkealaatuisiksi, mutta valmistuksessa on kuitenkin huomioitu ekologisuus ja kierrätys.

– Osaa tuotteita olen käyttänyt aiemmassa työpaikassani, osan olen päässyt nyt yrittäjänä itse tuomaan valikoimiin. Kampaamoni tulee olemaan tuoksuton. Lisäksi ryhdyn tekemään myös kotikäyntejä.

Yrittäjyydessä Kupiaista kiehtoo nimenomaan se, että tekemiseen on täysin oma sanavalta ja esimerkiksi aukioloista voi päättää omatoimisesti.

Työpisteen siirtyminen Kerimäelle tuo myös tiettyjä helpotusta arkeen.

Kupiainen asuu avopuolisonsa, sekä 2- ja 3-vuotiaiden lastensa kanssa Kerimäen kirkonkylällä. Työmatka tippuu rutkalti, kun uudelle työpisteelle on kotoa vain vajaat pari kilometriä matkaa.

Alassa itsessään Kupiaista kiehtoo se, että työssä pääsee käyttämään luovuuttaan. Asiakaspalvelusta Kumpurannan kylän kasvatti kertoo pitävänsä myös kovasti.

– Oikeastaan on niin, että täytyy ansaita omalla tekemisellä se asiakkaiden luottamus, uusi yrittäjä tuumaa.