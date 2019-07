Matkalaisen majapaikka taajamassa

0

Kun on ollut matkailuyrittäjänä vuosikymmenten ajan, on alan kehittymiseen ehtinyt siinä ajassa muodostumaan jo jokunen näkemyskin. Kuten ylipäätäänkin seudullamme elämiseen ja yrittämiseen.

Yksi näistä punkaharjulaisen Antero Hännisen havainnoista se, minkä tärkeyttä tämän tästä nostetaan esiin tänäkin päivänä. Puhdas ja koskematon luonto, rauhallisuus ja hiljaisuus.

Se on tuonut alueelle turisteja jo Saimaan matkailun alkuvuosista asti ja tulee Hännisen mukaan tuomaan vastaisuudessakin.

– Se toki vaihtelee mistä nämä matkailijat tulevat. Esimerkiksi 70-luvulla nähtiin saksalaisten suuri buumi. Sitten myöhemmin tulivat venäläiset, Hänninen kertoo.

– Matkailussa tiettyjen alueiden suosio elää. Kun alue on nähty, etsitään jotain uutta koettavaa. Täällä ei kuitenkaan tarvitse uutta ja keksittyä kehittää, voidaan luottaa näihin olemassa oleviin valtteihin.

Pohjaa näkemyksille tosiaankin on. Perhe Hänninen on aloittanut majoitustoiminnan Naaranlahdessa vuonna 1964 yhtenä Suomen ensimmäisistä maatilamatkailupaikoista.

Vetovastuu siellä on vaihtunut isältä pojalle jo kahdesti. Antero jatkoi isänsä Arvin aloittamaa työtä. Vuonna 2009 tilalla tehtiin uusi sukupolven vaihdos vuonna 2009 ja vastuu siirtyi Antero Hännisen lapsille Jannelle, Hannulle ja Sannalle.

Antero Hänninen laajensi aikanaan toimintaa Naaranlahden ulkopuolellekin.

Vuonna 1987 Hänninen hankki Punkaharjun keskustasta Palomäetieltä konkurssiin menneen leipomon tilat huutokaupasta.

Tilat remontoitiin matkailukäyttöön ja Gasthaus Punkaharjun toiminta alkoi.

Bed & breakfast -hengessä palvellaan asiakkaita vielä tänäkin päivänä.

Hänninen jatkaa yrittäjänä edelleen, eikä ole suuremmin eläkepäivien viettoon siirtynyt. Yritystoiminnan pyörittämisessä apuna on myös Kaisa-vaimo.

Tekeminen on osa arkea ja elämää. Esimerkiksi se, että on aamuisin lähdettävä varhain laittamaan aamupala vieraille, tuo Hännisen mukaan yhden mukavan lisäsyyn nousta aamulla sängystä ylös.

– Aamupalatuokioilla on usein tullut vaihdettua ajatuksia vieraiden kanssa. On käyty monia kiintoisiakin keskusteluita. Kun asiakaskuntakin on on ollut monipuolista, on oppia ja uusia näkemyksiäkin näistä keskusteluista saanut.

Monenlaista osaajaa ja tekijää tiloissa onkin ehtinyt majoittumaan.

Gasthausin asiakaskuntaa ovat toki lomaa viettävät turistitkin, mutta paljon on myös majoittujia joiden matkan tarkoitus on muuta kuin loman viettäminen.

Muun muassa tie- ja rakennusurakat ovat poikineet tasaisesti majoitusvarauksia.

Hänninen nostaa esiin myös vaneri- ja kertopuutehtaiden vaikutukset. Niiden myötä on kehittynyt pitkiä ja vakiintuneita asiakassuhteita.

– Lisäksi tiloja vuokrataan paljon esimerkiksi perheiden toimesta, kun saavutaan vaikkapa alueelle syntymäpäiväjuhliin, häihin tai hautajaisiin.

Hänninen kiinnittää huomiota myös siihen, miten iso vaikutus esimerkiksi ”työmatkailulla” on matkailutilastoihin. Yöpymisvuorokausien mittaaminenhan ei kerro siitä, minkä vuoksi majoittumaan on tultu.

– Esimerkiksi nyt on ollut isoja rakennushankkeita ja ne ovat tuoneet paljon majoittujia. Sitä ei suoraan voi kuitenkaan tulkita matkailun kasvuksi.

Gasthaus Punkaharjussa vuodepaikkoja on 24 hengelle. Huoneiden lisäksi rakennuksessa on yleisiä tiloja, kuten ruokailu- ja oleskelualue, saunat – jopa allasosastokin.

Nykymittaansa- ja muotoonsa rakennus laitettiin jo heti alkuvaiheessa.

– Tila oli melko yksinkertainen muuntaa majoituspaikaksi. Iso leipomon puoli pilkottiin huoneiksi. Toinen pääty oli ollut asunto- ja toimistokäytössä, sinne saatiin hyvin näitä yleisiä tiloja.

Hänninen jatkaa, että asiakkaat saavat käyttää saunaa ynnä muita melko vapaasti.

Tärkeänä hän pitää sitä, että majoittujille syntyy kotoisa olo ja esimerkiksi työpäivän päätteeksi on hyvät mahdollisuudet rentoutumiseen.

Pelkkään yhteen rakennukseen Hännisen matkailutoiminta Punkaharjun keskustassa kuitenkaan jäänyt.

2000-luvulla repurtuaari täydentyi huoneistohotelli Tapiolalla ja Laanilla.

Kymmenkunta vuotta sitten Hänninen hankki Palomäentien varrelta vanhan teollisuuskiinteistön, joka kunnostettiin majoituskäyttöön.

Muutama vuosi sitten hankittiin vielä rivitalon sen vierestä.

Se kaipasi isohkoja korjauksia, minkä johdasta asuntojen omistajilla oli siten halua luopua omistuksistaan.

Hännisten johdolla tehtiin peruskorjaukset ja otettiin rakennus majoituskäyttöön.

Gasthaus ja huoneistohotellit mukaan lukien Hänninen pystyykin tarjoamaan taajamasta vuodepaikan jopa 60 hengelle.

– Isona etuna huoneistohotelleissa on se, että oma ranta on vieressä ja rakennusten päädyistä on näkymät järvelle. Rannan tuntumaan on tehty grillikotakin. Usein väki viihtyykin laiturilla.

Hoidetut metsät valtti, kalastusmatkailussa potentiaalia

Matkailun lisäksi metsänhoito ja kalastus ovat olleet keskeinen osa Hännisen elämää, niin harrastuksena kuin työnäkin.

Metsänhoidon merkitystä Hänninen pitää monelta kannalta tärkeänä asiana.

– Se on kuntoilua ja toisaalta myös omalla tavallaan palkitsevaa kun näkee hetki kättensä jäljen.

Sillä on myös taloudellinen ja matkailullinen merkitys. Hänninen sanoo, että käytännössä kaikki Naaranlahden ja Gastahausin laajennukset ja uudisrakennukset on tehty omasta puutavarasta.

– On säästynyt pitkä penni, kun ei ole puutavaraa tarvinnut rautakaupasta hakea. Alueen osaavat tekijät, kuten kirvesmiehet ja sahurit ovat olleet arvokkaita yhteistyötahoja. Kirvesmies on ollut palkkalistalla oikeastaan vuosittain.

– Metsien hoito on seudulla yleisesti hyvällä tasolla. Käytännössä koko alueella voi liikkua hyvin hoidetuissa metsissä.

Kalastamassa Hänninen on käynyt Puruvedellä lapsesta lähtien. Sen ympärille on niin ikään kehittynyt yritystoimintaakin.

Puruveden Kalan nimissä on syntynyt esimerkiksi tomaatti- ja öljykastikkeeseen valmistettuja ahven-, muikku-, siika- ja särkikalatäyssäilykkeitä jo 60-luvun lopulta lähtien.

Nykykehitys herättää Hännisessä kuitenkin huolta, sillä takavuosiin verraten kalastajien määrä on suorastaan romahtanut.

Osansa Hänninen arvioi olevan asiaan sillä, että kalastusta rajoitetaan norpan suojelun nimissä aiempaa enemmän. Kulutuskäyttäytyminen ihmetyttää myös.

– Mielummin napataan se Kiinassa saakka pakattuna käytettyä norjalaista lohta mukaan, kuin läheltä puhtaasta vedestä nostettua järvikalaa.

Kalastusmatkailussa ja uistelussa Hänninen näkee kehittymisen mahdollisuuksia.

– Meillä on aikamoinen erikoisuus se, kun pystytään sanomaan, että kalastetaan kalaa juomakelpoisesta vedestä.

Juttu on julkaistu 6.6.2019 ilmestyneessä Puruveden Kesälehdessä.