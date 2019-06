Muikkumarkkinoiden alue laajenee – Puruveden Lohikuningas-kisan ilmoittautumiset hyvässä vauhdissa

0

Kesälahdella on luvassa ensi viikonloppuna kesän vilkkain viikonloppu, kun paikkakunnalla järjestetään Puruveden Lohikuningas soutu-uistelukilpailu sekä sen yhteydessä Muikkumarkkinat.

Soutu-uistelussa on pääpalkintona tänä käteistä rahaa peräti 10 000 euron verran. Kaikkiaan rahapalkintoja jaetaan noin 17 000 euron edestä. Palkintojärjestelyyn on päädytty kisaa järjestävän Karjalan Kalamiesten sihteerin Taina Arvekarin mukaan verotuksen suhteen voimaan tulleiden uusien linjausten, kuten tulorekisterin vuoksi. Kisassa on aiemmin ollut usein myös merkittäviä tuotepalkintoja, kuten veneitä ja autoja.

– Selvitimme käytäntöjä perinpohjaisesti talvella. Koska palkinnon saajat joutuvat maksamaan veron saamastaan palkinnosta, päädyttiin rahapalkintoihin. Tällöin voittajat voivat maksaa veron palkintosummasta, eikä sitä tarvitse kaivaa niin sanotusta omasta pussista, Arvekari kertoo.

Arvekari huomauttaa, että pelkästään maksajiksi ei uudistuksien vuoksi kuitenkaan jouduta.

– Kilpailuun liittyvät kulut kuten, osallistumismaksu ja majoitukset, on mahdollista vähentää verotuksessa. Toisin sanoen lopulta päästään lähelle plus-miinus-nolla -tilannetta verotuksen osalta. Kerromme kaikille osallistujille kattavasti miten verotusasiat toimivat kisassa.

Lohikuningas-kisaan ilmoittautuminen on tällä hetkellä edennyt aiempien vuosien tahtiin. Juhannuksen alla ilmoittautuneita oli Arvekarin mukaan noin 70-80 venekuntaa, mikä on linjassa aiempien vuosien kanssa. Kaikkiaan venekuntia on viime vuosina ollut kisassa noin 250 kappaletta.

Monet odottelevat lähdön kanssa viime hetkiin saakka ja katsovat miten sää kehittyy.

– Ennusteiden katsominen pitkällä aikavälillä on tosin vähän niin ja näin. Todettuna on asiantuntijoidenkin toimesta, että tarkasti voidaan ennustaa noin vuorokausi eteenpäin, suht tarkasti pari vuorokautta eteenpäin. Kaikki muu on enemmän, tai vähemmän arvailua.

Järjestäjät toivovat toki mahdollisimman etupainotteista ilmoittautumista, mutta ei pääsyä keltään evätä niin pitkään kun kisa-aikaa riittää.

Arvekari sanookin, että joskus kisaan on tullutkin osallistujia vielä lauantain ja sunnuntaina välisenä yönä kahden aikojakin.

Kilpailun lähtö on lauantaina kahdelta iltapäivällä ja kisa-aika päättyy vuorokautta myöhemmin sunnuntaina.

– Kaikki kisa-ajan aikana lähtevät kilpailijat otetaan kyllä mukaan. Osallistumismaksu tosin pysyy samana, vaikka kisa-aikaa jäisi vähemmän.

Arvekari muistuttaa, että kilpailun viehätysvoimaa osallistujien keskuudessa lisää tieto siitä, että kilpailussa ei ole koskaan ollut ennakkosuosikkeja. Voittokala voi iskeä kenen tahansa vieheeseen.

– Paljon on kyse ihan tuurista. Kilpailussa aloittelijat ovat täysin samalla viivalla ammattilaisten kanssa.

Soutu-uistelukisan kilpailukeskus on Karjalan Kievarin alueella. Viikonloppuna se on tapahtumien keskipisteenä muutoinkin. Karjalan Kievarin yrittäjät järjestävä iltaohjelmaa perjantaiksi ja lauantaiksi.

Kesälahden Muikkumarkkinat järjestetään alueella samaan aikaan Lohikuningas soutu-uistelukilpailun kanssa lauantaina ja sunnuntaina. Karjalan Kievarin lisäksi tapahtuma-alue laajenee tänä myös lähellä sijaitsevien Puruveden Savukalan ja Kalatuurin alueelle.

– Uudella alueella tulee olemaan etenkin lapsille mieleistä tekemistä, kuten pomppulinna. Lauantaina aukeaa kotieläinpiha Puruveden Savukalan luona ja sunnuntaina tarjolla on issikkaratsastusta.

Lauantaina Muikkumarkkinoilla vierailee kaksi pelleäkin kävijöitä viihdyttämässä.

– Lisäksi ohjelmaan kuuluu muun muassa Regina Launivuon ja Omppu Oinosen esiintyminen sunnuntaina. Näyttelijä ja artisti Reigina Launivuo tuli tunnetuksi Voice of Finland 2019 kisaajana.

Uistelukisan palkintojen jako tapahtuu sunnuntaina iltapäivällä kolmen ja neljän välillä.

